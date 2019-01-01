Адвокати змогли 14 січня відвідати п’ятьох полонених українських моряків — Сергія Попова, Андрія Ейдера, Андрія Артеменка, Євгена Семидоцького та Дениса Гриценка, які перебувають у московських СІЗО.

Інформує УНН з посиланням на повідомлення координатора групи адвокатів Миколи Полозова.

“Всі відвідані військовополонені моряки в хорошому настрої. Ніяких скарг не висловлювали. Адвокати уточнили потреби військовополонених в продуктах харчування, речах і предметах і передали відповідні побажання волонтерам”, — вказано у повідомленні адвоката.

Нагадуємо, московський міський суд розгляне 15 січня питання продовження арешту українським військовополоненим морякам, розбивши їх на групи по чотири людини. Про це повідомив координатор групи адвокатів українців Микола Полозов.