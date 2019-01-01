Міністерство юстиції Росії намагається виключити зі складу «Кримської центральної колегії адвокатів» Еміля Курбедінова через його діяльність щодо захисту українських громадян, яких у Криму переслідують російські силовики з політичних мотивів.

Таку думку в ефірі Радіо Крим.Реалії висловив російський адвокат Марк Фейгін, повідомляє Укрінформ.

«Я хочу підкреслити, що нікого і ніколи за висловлювання в інтернеті не позбавляли статусу (адвоката – КР). Вони готові переступити закон. Незважаючи на те, що Еміль збирається судитися з Міністерством юстиції Росії, результат таких судів передбачуваний: йому всюди відмовлять. Адвокат зараз, як і раніше – якийсь публічний свідок беззаконня щодо довірителя. Зараз роль адвоката звелася до якоїсь комунікації між переслідуваним, наприклад, тими ж кримськотатарськими активістами, і суспільством», – сказав Фейгін.

Він висловив переконання, що, позбавивши Курбедінова можливості захищати активістів, в Росії сподіваються, що на півострові залишаться більш «згідливі» адвокати.

«Не все, звичайно. Є й інші незалежні адвокати, але роль Курбедінова дуже важлива саме в кримськотатарських справах», – підкреслив Фейгін.

На думку адвоката, в таких випадках необхідно скаржитися до Європейського суду з прав людини, міжнародні юридичні та правові організації, чинити публічний тиск на органи юстиції та адвокатуру Росії.

Міністерство юстиції Росії зажадало виключити кримського адвоката Еміля Курбедінова з «Кримської центральної колегії адвокатів» до 1 березня 2019 року.

Сам Курбедінов вважає, що припис Міністерства юстиції Росії про виключення його з «Кримської центральної колегії адвокатів» є тиском на нього та інших членів колегії в зв'язку з професійною діяльністю.

Адвоката Курбедінова російські силовики затримали 6 грудня 2018 року. Суд заарештував його на 5 діб за звинуваченням у «пропаганді або публічному демонструванні атрибутики або символіки екстремістських організацій» за пост у Facebook 2013 року.

Після анексії Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір»