У НАТО обговорять виконання рішень про реакцію на агресію Росії
|09:05 15.01.2019
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|Россия
15-16 січня 2019 року у штаб-квартирі Альянсу відбудеться чергове засідання Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів.
Про це повідомляє Місія України при НАТО, пише Європейська правда.
"Розвиток безпекової ситуації в євроатлантичному регіоні, стан виконання рішень попередніх самітів НАТО щодо реагування на зростаючу агресивність Росії, а також ситуація на Близькому Сході складатимуть основу порядку денного зустрічі вищих військових керівників Альянсу", - йдеться у повідомленні.
У рамках заходів планується також проведення спільного з партнерами засідання щодо результатів діяльності Місії НАТО в Афганістані "Рішуча підтримка". Участь у цьому засіданні планує взяти начальник Генерального штабу — головнокомандувач Збройних сил України, генерал Віктор Муженко.
Військовий комітет є вищим військовим органом НАТО, який підпорядковується Північноатлантичній Раді НАТО. Він надає військову консультативно-дорадчу допомогу для цивільних керівних органів НАТО – Північноатлантичної ради та Групи ядерного планування.
Членами Військового комітету є начальники генеральних штабів (головнокомандувачі) збройних сил країн-членів НАТО, які збираються не рідше ніж тричі на рік (15-16 січня 2019 року - перше засідання комітету НАТО цього року).
Військовий комітет також проводить засідання з особливими партнерами (Україна, Грузія). На 2019 рік заплановано проведення трьох засідань комітету у форматі з Україною.
Також головнокомандувач ЗСУ бере участь у засіданні Військового комітету НАТО у форматі країн-учасниць Місії НАТО в Афганістані "Рішуча підтримка".
Міністри оборони держав-членів НАТО беруть участь у заходах на відповідному рівні (defence ministerial) двічі на рік. Наступне засідання відбудеться у лютому цього року.
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