У НАТО обговорять виконання рішень про реакцію на агресію Росії

09:05 15.01.2019 0 комментариев Россия

15-16 січня 2019 року у штаб-квартирі Альянсу відбудеться чергове засідання Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів. 

Про це повідомляє  Місія України при НАТО, пише Європейська правда.

"Розвиток безпекової ситуації в євроатлантичному регіоні, стан виконання рішень попередніх самітів НАТО щодо реагування на зростаючу агресивність Росії, а також ситуація на Близькому Сході складатимуть основу порядку денного зустрічі вищих військових керівників Альянсу", - йдеться у повідомленні.

У рамках заходів планується також проведення спільного з партнерами засідання щодо результатів діяльності Місії НАТО в Афганістані "Рішуча підтримка". Участь у цьому засіданні планує взяти начальник Генерального штабу — головнокомандувач Збройних сил України, генерал Віктор Муженко.

Військовий комітет є вищим військовим органом НАТО, який підпорядковується Північноатлантичній Раді НАТО. Він надає військову консультативно-дорадчу допомогу для цивільних керівних органів НАТО – Північноатлантичної ради та Групи ядерного планування. 

Членами Військового комітету є начальники генеральних штабів (головнокомандувачі) збройних сил країн-членів НАТО, які збираються не рідше ніж тричі на рік (15-16 січня 2019 року - перше засідання комітету НАТО цього року).

Військовий комітет також проводить засідання з особливими партнерами (Україна, Грузія). На 2019 рік заплановано проведення трьох засідань комітету у форматі з Україною.

Також головнокомандувач ЗСУ бере участь у засіданні Військового комітету НАТО у форматі країн-учасниць Місії НАТО в Афганістані "Рішуча підтримка".

Міністри оборони держав-членів НАТО беруть участь у заходах на відповідному рівні (defence ministerial) двічі на рік. Наступне засідання відбудеться у лютому цього року.



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