У Румунії двох екс-прокурорів звинувачують у створенні злочинного угрупування

08:22 15.01.2019 0 комментариев Румыния

Генеральна прокуратура Румунії звинувачує колишнього голову антикорупційного директорату Лучіана Оня повіту Плоєшть та колишнього прокурора Мірчу Негулеску  в неналежному виконанні посадових обов’язків та створенні злочинної організації.

Про це передає УНН з посиланням на Agerpres.

Повідомляється, що Оня, Негулеску, а також ще трьом співробітникам Антикорупційного директорату у Плоєштах та трьом співробітникам місцевого суду було пред’явлено звинувачення у вчинення злочинів: в неналежній участі та сприянні в просуванні інтересів правопорушника і співучасті у винесенні несправедливих судових рішень.

Як повідомляє Генеральна прокуратура Румунії, з цього приводу порушено кримінальне провадження із звинувачення, щодо підозрюваних, у створенні злочинного угрупування, а також компрометуванні органів судової влади.

Agerpres пише, що у 2015 році Оня та Негулеску начебто примушували екс-депутата Влада Косму, погрожуючи йому кримінальним переслідуванням його сестри Андреї Косма, скласти фальшиві списки виборців в Республіці Молдова, які могли б отримати гроші в якості “виборчого хабаря”. Документи надсилалися факсом і поштою з Кишинева до Антикорупційного директорату в Плоєштах.



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