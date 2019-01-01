Російські активісти зібрали понад півмільйона рублів для українських військовополонених

08:43 15.01.2019 0 комментариев Крым

Російські правозахисники та активісти зібрали понад півмільйона рублів для українських військовополонених, на які їм закуплять необхідні речі, одяг та їжу.

Про це у своєму Facebook повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.

"Зустрілася з активістами та правозахисниками, які активно підтримують наших хлопців у російському полоні. Активісти повідомили мені та родичам, що ними було зібрано більш ніж півмільйона рублів, на які військовополоненим купили одяг, їжу та речі першої необхідності", - написала Денисова.

Вона повідомила, що на зустрічі були присутні родичі українських моряків, які подякували російським правозахисникам.

"Під час спілкування були присутні рідні українських моряків. Вони хотіли особисто почути, що навіть у РФ є люди, які готові дослухатись та допомагати. Правозахисники влаштовують пікети, передають листи та посилки від рідних. Батьки подякували активістам і правозахисникам за допомогу та підтримку", - зазначила Денісова.

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі.

24 українських моряка заарештували в Криму на два місяці, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.



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