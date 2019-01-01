У 27 румунських областях оголошений “жовтий код”
|08:12 15.01.2019
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|Румыния
Національна метеорологічна адміністрація (ANM) оголосила про жовтий код небезпеки у зв’язку з хурделицею в 27 районах Румунії.
Про це передає УНН с посиланням на agerpres.
Повідомляється, що жовтий код метеонебезпеки розширений із 12 до 27 румунських областей.
Очікується сильні вітри та хурделиці. Екстремальна погода, за даними Национальної адміністрації протримається до вечора середи.
Згідно з прогнозом, з 16 січня, у областях Карпат посиляться вітри та, час від часу, буде йти сніг. Інтенсивніші снігопади очікуються у вівторок увечері та середу 15/16 січня), особливо в Західних Карпатах та Північних Карпатах.
Нагадаєм, у четвер, 10 січня, вдень у сейсмоактивному регіоні Вранча в Румунії стався другий за добу землетрус.
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