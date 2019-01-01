На улице Московской в центре оккупированной Ялтs, на месте бывшего рыбокомбината, планируют начать строительство высотных многоквартирных домов.

При этом, глава оккупационной горадминистрации Алексей Челпанов сообщил, что не давал разрешения на начало строительства, пишет издание «Ялта-24».

Однако, Челпанов заявил, что сейчас на территории бывшего рыбокомбината проводятся технологические работы.

Жителей Ялты пытаются успокоить тем, что без проведения общественных слушаний строительства не будет.

«Моя позиция: ничего построено не будет, пока не пройдут общественные обсуждения. Когда ко мне пришли, я сразу сказал, что на <улице> Московской дом должен быть не выше шести этажей, это ближе к девятой школе, а там, где подпорная стенка, — чтобы перекрыл на несколько метров высоту этой подпорной стены, чтобы ее не было видно», — отметил глава оккупационной администрации.

Он упомянул, что на месте бывшего рыбокомбината так же запланирована и парковка на 500 машин.

По состоянию на 2017 год, на территории рыбокомбината, а это центр города, планировалось размещение жилого комплекса со встроенными социальными помещениями, спортивными и детскими площадками.