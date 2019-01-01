Берлін веде переговори з Вашингтоном щодо Nord Stream 2

19:59 14.01.2019 0 комментариев Россия

Німецькі чиновники на різних рівнях ведуть переговори з американськими колегами щодо питання газопроводу «Північний потік-2».

Про це сказав у понеділок на брифінгу в Берліні офіційний представник федерального уряду Німеччини Штеффен Зайберт, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Федеральному уряду давно вже відомо про критичне ставлення уряду США до проекту «Північний потік-2», так само як і американському відома наша позиція. Це є темою багатьох переговорів, на багатьох рівнях, включаючи німецького канцлера з американським президентом», - сказав Зайберт.

Офіційний представник МЗС ФРН Марія Адебар, у свою чергу, підтвердила, що німецьке зовнішньополітичне відомство перебуває в тісному обміні думками з колегами в адміністрації у Вашингтоні, в тому числі щодо «Північного потоку-2». Дипломат зазначила, що в міністерстві взяли до відома інформацію про те, що посол США в ФРН Річард Гренелл розіслав німецьким підприємцям листи з приводу «Північного потоку-2».

Як повідомлялося, днями Гренелл розіслав електронні листи німецьким компаніям, задіяним у проекті газопроводу «Північний потік-2», листи, в яких нагадав про можливе введення американських санкцій. Багато німецьких політиків, навіть з числа тих, хто критикує проект, виступили з осудом таких дій американського дипломата.

Як повідомляв Укрінформ, газопровід «Північний потік-2» будується з Росії до ФРН в обхід України через Балтійське море. Його довжина становитиме більш як 1200 км, пропускна здатність - 55 млрд кубометрів газу на рік.

Газопровід будує російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

Україна виступає проти будівництва «Північного потоку-2» через можливу втрату статусу транзитної держави. Крім того, противниками «Північного потоку-2» є США, Польща і країни Балтії, застерігаючи, що ЄС потрапить у залежність від російського газу. Однак у Німеччині заявляють, що проект економічний, а не політичний.



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