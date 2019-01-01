Незважаючи на обіцянку, російські тюремники в окупованому Криму не вивезли в лікарню хворого на діабет Едема Бекірова.

Про це повідомляє "Крим.Реаліі" з посиланням на адвоката міжнародної правозахисної групи "Агора" Олексія Ладіна, передає Укрінформ.

"Кримськотатарського активіста Едема Бекірова, обвинуваченого російськими силовиками в Криму в незаконному зберіганні вибухових речовин і боєприпасів, не вивезли на медичний огляд у Республіканську лікарню імені Семашка", - повідомив Ладін.

За його словами, начальник медсанчастини СІЗО повідомив, що йому не вдалося "зібрати конвой".

“Тільки що я розмовляв з начальником медсанчастини СІЗО, він мені повідомив, що Бекірова не вивезли на медобстеження, оскільки не змогли зібрати конвой. З огляду на це вивезти Бекірова планують завтра до обіду”, - розповів Ладін.

Як повідомляв Укрінформ, дружина кримськотатарського активіста Гульнара Бекірова звернулася із заявою, в якій просила українську та світову спільноту допомогти врятувати чоловіка. За її словами, для інваліда Едема Бекірова існує високий ризик загрози для життя, в зв'язку з відсутністю адекватного лікування і проведення динамічного спостереження і контролю за результатами лабораторних аналізів в умовах СІЗО. Утримання її чоловіка у в'язниці, додала Бекірова, означає для нього фактично смертний вирок.

Раніше російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що заарештованого у Криму кримськотатарського активіста Бекірова забезпечено у камері СІЗО “всім необхідним”.

За словами українського омбудсмена Людмили Денісової, Москалькова після розмови з главою російської Федеральної служби виконання покарань у Криму пообіцяла, що 14 січня Бекірова відвезуть до лікарні для проведення необхідних медичних досліджень, а також нададуть всю необхідну медичну допомогу.

12 грудня 2018 року на в'їзді в окупований Крим з боку Чонгара під час проходження паспортного контролю на території, контрольованій російськими окупантами, було затримано громадянина України, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова.

13 грудня щодо Бекірова "суд" обрав запобіжний захід - утримання під вартою в СІЗО. Йому висунули обвинувачення в зберіганні і передачі "секретному свідку" 14 кілограмів боєприпасів і зброї. 10 січня "суд" в окупованому Криму залишив у силі це рішення, згідно з яким Бекіров перебуватиме під арештом до 11 лютого.