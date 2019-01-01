Морские порты Украины в 2018 году увеличили грузооборот по сравнению с 2017 годом на 2% — до 135,171 млн тонн.

Об этом свидетельствуют фактические данные ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ), передают Порты Украины.

«Увеличение грузопотока наблюдается по четырем основным направлениям, которые обеспечивают почти 80% перевалки: аграрная продукция, руда, металлопродукция и контейнерные перевозки», — указала пресс-служба АМПУ.

Согласно сообщению, первое место по объемам перевалки заняли аграрные грузы. Порты перевалили почти 52 млн тонн зерновых, кукурузы, гороха и другой сельскохозяйственной продукции. Это на 3,5%, или на 1,7 млн тонн больше прошлогодних объемов. Второе место заняла руда — свыше 28 млн тонн, что на 2,2% или почти на 600 тыс. тонн больше показателей 2018 года. На третьем месте металлопродукция — свыше 18 млн тонн. Увеличение в сравнении с прошлым годом составляет 8,5% или 1,26 млн тонн. На четвертой позиции — контейнерные грузы, перевалка которых составила свыше 846 тис. TEU, что на 18% больше показателя 2017 года.

Перевалка экспортных грузов составила почти 100 млн тонн, что на 0,5% превышает объемы экспорта в 2017 году. Увеличение экспорта отмечается по следующим группам грузов: аграрная продукция, нефтепродукты, масло, уголь, черные металлы, химические и минеральные удобрения, контейнеры, крупнотоннажные автомобили.

Импорт товаров через морские порты Украины увеличился на 3,3 млн тонн — до 23,7 млн тонн («плюс» 16,5%). Более 56% импорта приходится на поставки руды (7,6 млн тонн) и угля (5,7 млн тонн). Существенно — в 4,3 раза — увеличился импорт кокса (485 тыс. тонн), химических и минеральных удобрений — почти в 3 раза до 361 тыс. тонн. Транзитные перевозки в этом году составили 10,2 млн тонн, что на 13,4% меньше, чем годом раньше.

Лидерами по объему грузоперевалки стали порты «Южный» — 42,7 млн тонн, Николаев — 29,2 млн тонн, Одесса — 21,7 млн тонн, Черноморск — 21,5 млн тонн, Мариуполь — 5,9 млн тонн.

Всего порты обработали 11 654 судна, что на 3%, или на 370 единиц меньше, чем в 2017 году.

По данным АМПУ, морпорты в 2017 году увеличили грузооборот по сравнению с 2016 годом на 0,6% — до 132,578 млн тонн.