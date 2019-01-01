В 2018 году морпорты увеличили грузооборот на 2%

18:59 14.01.2019 0 комментариев Украина

Морские порты Украины в 2018 году увеличили грузооборот по сравнению с 2017 годом на 2% — до 135,171 млн тонн.

Об этом свидетельствуют фактические данные ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ), передают Порты Украины.

«Увеличение грузопотока наблюдается по четырем основным направлениям, которые обеспечивают почти 80% перевалки: аграрная продукция, руда, металлопродукция и контейнерные перевозки», — указала пресс-служба АМПУ.

Согласно сообщению, первое место по объемам перевалки заняли аграрные грузы. Порты перевалили почти 52 млн тонн зерновых, кукурузы, гороха и другой сельскохозяйственной продукции. Это на 3,5%, или на 1,7 млн тонн больше прошлогодних объемов. Второе место заняла руда — свыше 28 млн тонн, что на 2,2% или почти на 600 тыс. тонн больше показателей 2018 года. На третьем месте металлопродукция — свыше 18 млн тонн. Увеличение в сравнении с прошлым годом составляет 8,5% или 1,26 млн тонн. На четвертой позиции — контейнерные грузы, перевалка которых составила свыше 846 тис. TEU, что на 18% больше показателя 2017 года.

Перевалка экспортных грузов составила почти 100 млн тонн, что на 0,5% превышает объемы экспорта в 2017 году. Увеличение экспорта отмечается по следующим группам грузов: аграрная продукция, нефтепродукты, масло, уголь, черные металлы, химические и минеральные удобрения, контейнеры, крупнотоннажные автомобили.

Импорт товаров через морские порты Украины увеличился на 3,3 млн тонн — до 23,7 млн тонн («плюс» 16,5%). Более 56% импорта приходится на поставки руды (7,6 млн тонн) и угля (5,7 млн тонн). Существенно — в 4,3 раза — увеличился импорт кокса (485 тыс. тонн), химических и минеральных удобрений — почти в 3 раза до 361 тыс. тонн. Транзитные перевозки в этом году составили 10,2 млн тонн, что на 13,4% меньше, чем годом раньше.

Лидерами по объему грузоперевалки стали порты «Южный» — 42,7 млн тонн, Николаев — 29,2 млн тонн, Одесса — 21,7 млн тонн, Черноморск — 21,5 млн тонн, Мариуполь — 5,9 млн тонн.

Всего порты обработали 11 654 судна, что на 3%, или на 370 единиц меньше, чем в 2017 году.

По данным АМПУ, морпорты в 2017 году увеличили грузооборот по сравнению с 2016 годом на 0,6% — до 132,578 млн тонн.



Ещё на эту тему:

18:33 10.01.2019
В 2018 году морские порты Украины нарастили грузоперевалку почти на 2%
12:27 08.01.2019
Названы крупнейшие порты Украины 2018 года / Инфографика Видео
14:58 27.12.2018
Мариупольский порт за неделю принял 11 судов
15:31 26.12.2018
В январе-ноябре морпорты обработали 10 589 судов
18:45 25.12.2018
Грузооборот спецморпорта Ольвия (Украина) за 11 месяцев 2018 года снизился в 2,3 раза - до 2,67 млн тонн
18:01 25.12.2018
Грузооборот Ренийского порта (Украина) за 11 месяцев 2018 года увеличился на 20,7% – до 1,18 млн тонн
12:10 25.12.2018
Грузооборот порта «Усть-Дунайск» (Украина) за 11 месяцев 2018 года снизился на 3,6% - до 50,2 тыс. тонн
11:45 25.12.2018
Грузооборот Бердянского морпорта (Украина) за 11 месяцев 2018 года году снизился на 24% - до 1,70 млн тонн
17:50 24.12.2018
Грузооборот Измаильского порта (Украина) за 11 месяцев 2018 года снизился на 5,8% - до 4,33 млн тонн
17:45 24.12.2018
Грузооборот Херсонского морпорта (Украина) за 11 месяцев 2018 года снизился на 8,4% - до 2,71 млн тонн
16:55 24.12.2018
Грузооборот Мариупольского морпорта (Украина) за 11 месяцев 2018 года снизился на 9,1% - до 5,39 млн тонн
16:55 24.12.2018
Грузооборот Николаевского морпорта (Украина) за 11 месяцев 2018 года вырос на 21,4% - до 25,91 млн тонн
Новости
Азербайджан Азербайджан
17:37 14.01.2019
Страны ОПЕК+ проведут нефтяные переговоры в Баку
18:57 10.01.2019
В Азербайджане проходит общественная кампания в поддержку арестованного блогера
13:31 04.01.2019
Обнародован прогнозируемый объем добычи нефти на сухопутных месторождениях Азербайджана в 2019 г
16:16 14.12.2018
Агрессия России подрывает безопасность и вредит экономике стран ОЧЭС - МИД
Все новости страны
Армения Армения
13:30 14.01.2019
Президент Вірменії призначив Пашиняна прем'єр-міністром
12:15 14.01.2019
Новоизбранный парламент Армении начал свою работу
15:51 08.01.2019
Правительство Армении и "Газпром Армения" запускают новые переговоры
14:31 04.01.2019
Опубликована шкала взносов стран-участниц в бюджет ООН. Армения и Грузия - платят меньше всех
Все новости страны
Болгария Болгария
17:33 11.01.2019
Кабмин Болгарии дал "зеленый свет" переговорам с США по F-16
17:17 09.01.2019
Болгарія розпочне переговори з США про купівлю винищувачів F-16
08:27 08.01.2019
Болгарського бізнесмена обвинувачують у лобіюванні інтересів РФ
15:31 04.01.2019
Все больше россиян продают свою недвижимость в Болгарии
Все новости страны
Греция Греция
08:21 14.01.2019
Прем'єр Греції ініціює вотум довіри його урядові
18:20 11.01.2019
Угода із Македонією може знищити грецький коаліційний уряд
16:14 10.01.2019
У Греції заборонили мітингувати під час візиту Меркель до Афін
12:32 09.01.2019
Снігопад паралізував дорожній рух в Афінах / Відео
Все новости страны
Грузия Грузия
13:39 08.01.2019
Столицы Грузии и Турции свяжут регулярные авиарейсы
16:39 04.01.2019
Грузия заработала 3 млрд долларов на международном туризме
17:01 27.12.2018
Грузия, Молдова и Украина осудили военную агрессию России против Украины в Керченском проливе и Азовском море
16:33 21.12.2018
Німеччина виділить Грузії 500 тисяч євро в рамках програми НАТО
Все новости страны
Молдова Молдова
13:05 11.01.2019
США прислало самую массовую группу наблюдателей на выборы в Молдову
13:45 10.01.2019
Санкції РФ проти України "вдарили" по Молдові
11:33 09.01.2019
Украина готова предоставить "зеленый коридор" для вывода российских войск из Молдовы
11:01 30.12.2018
Кишинев и Тирасполь продлили соглашение о железнодорожном сообщении
Все новости страны
Россия Россия
19:59 14.01.2019
Берлін веде переговори з Вашингтоном щодо Nord Stream 2
18:43 11.01.2019
Грузооборот морских портов России в 2018 году вырос на 3,8%
15:07 11.01.2019
За долги Сбербанк и ВТБ могут забрать одну из крупнейших авиакомпаний России
14:41 11.01.2019
Россию окружают: В Балтийское море зашел американский эсминец
Все новости страны
Румыния Румыния
15:59 14.01.2019
Румунія призупинила закупівлю нових корветів
19:55 11.01.2019
МИД Польши и Румынии требуют срочного пересмотра газовой директивы ЕС для противодействия "Северному потоку-2"
09:42 11.01.2019
Другий за добу землетрус магнітудою 4,3 стався в Румунії
12:34 10.01.2019
В горах Румынии произошло землетрясение
Все новости страны
Турция Турция
12:36 14.01.2019
Туреччина відповіла на погрози Трампа "розорити" країну в разі наступу на сирійських курдів
10:28 14.01.2019
Трамп заявив, що Туреччину буде розорено, якщо вона атакує сирійських курдів
09:22 14.01.2019
Турция не будет медлить с операцией на востоке Сирии
19:32 11.01.2019
В Турции построят крупное оборонное предприятие
Все новости страны
Украина Украина
19:19 14.01.2019
Російські тюремники так і не вивезли Бекірова у лікарню
18:59 14.01.2019
В 2018 году морпорты увеличили грузооборот на 2%
18:39 14.01.2019
На новогодние праздники лишь 3% туристов попало в Крым через админграницу
18:18 14.01.2019
Вироки українським морякам в РФ планують винести в один день
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс