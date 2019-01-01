Адвокат Микола Полозов заявив, що вироки всім українським морякам, які незаконно утримуються на території Російської Федерації, планують винести в один день.

Про це повідомляє Еспресо.TV, передає Главком.



Полозов зазначив, що військовополонених моряків в РФ збираються судити «четвірками», щоб провести всі судові засідання в один день.



«Вони збираються судити (українських моряків, - ред.) «четвірками»: будуть заводити по 4 моряки до двох різних суддів. Планують таким чином провести всі судові засідання в один день у три етапи», - зазначив Полозов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наприкінці листопада 2018 року Російська Федерація атакувала українські кораблі в районі Керченської протоки. Внаслідок агресії РФ було захоплено 4 українських моряки та три судна. Наразі всі моряки визнали себе військовополоненими.



У Росії заявляють, що українські моряки нібито незаконно порушили російський кордон.



Як повідомлялося, російське слідство просить Лефортовський суд Москви не пускати сторонніх на суд щодо продовження строку арешту українським морякам.



Нагадаємо, сьогодні український омбудсмен Людмила Денісова приїхала в Москву разом з рідними українських військовополонених моряків. Вони завтра спробують потрапити на засідання суду по справі військовополонених моряків.



Уповноважена Верховної Ради з прав людини Українських Людмила Денісова повідомила, що військовополонених моряків в РФ готуються перевезти до іншого слідчого ізолятора, до «Лефортово».



Також Росія продовжила термін слідства у справі захоплених українських моряків.



7 січня Україна подала позов до Європейського суду щодо порушення прав українських моряків, яких захопила РФ.



Усі захоплені РФ українські моряки назвали себе військовополоненими.



Як повідомлялося, прикордонні кораблі Російської Федерації 25 листопада 2018 року скоїли агресивні дії проти українських кораблів, що здійснювали плановий перехід з порту Одеса до порту Маріуполь. Вони обстріляли і захопили три українських кораблі в Керченській протоці, на борту яких були 24 моряки.