По оценкам оккупационных властей Крыма с 28 декабря 2018 года по 13 января 2019 года включительно на оккупированном полуострове отдохнуло 190,2 тысячи туристов.

Это на 39% выше, чем за аналогичный период новогодних праздников 2017-2018 гг. (137 тыс. чел.), сообщает Крымская правда.

За указанный период 64% туристов прибыло через Керченский мост, 33% – авиатранспортом, 3% – через админграницу между Украиной и оккупированным Крымом.

По данным Ассоциации туроператоров России, оккупированный Крым вошел в тройку самых популярных бюджетных внутренних новогодних направлений 2019 года для россиян, со средней стоимостью тура в 35 тысяч рублей на двоих за семь ночей.

Оккупанты сообщили, что аннексированный Крым стал одним из немногих туристических направлений, куда авиабилеты снизились в цене. Если в прошлом году средний чек на авиабилеты из российских городов в Крым туда-обратно 1-8 января составлял 9 450 рублей, то в текущем – 8 680 рублей, то есть на 9% меньше.

Напомним, госпогранслужба Украині сообщила, что в период рождественских и новогодних праздников админграницу с аннексированнім Крімом пересекло на треть меньше украинцев, чем в аналогичній период прошлого года.