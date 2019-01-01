Мониторинговая группа «Майдана иностранных дел», «Института Черноморских стратегических исследований» и редакции BlackSeaNews предлагает вашему вниманию новую оперативную информацию о ситуации в Керченском проливе и Азовском море - за период 1-14 января 2019 года.

1. В период с 1 по 14 января 2019 года задержаний в море во время движения не было, как в ноябре и декабре.



2. В этот же период продолжилась тенденция снижения времени ожидания разрешения на проход Керченским проливом до значений, приближающихся к показателям июля 2018 года, первого месяца де-факто блокады.



Среднее время ожидания разрешения на проход Керченским проливом в Азовское море составило 34,75 часов на одно судно (с учетом штормовой погоды) и около 15 часов без учета штормов.

Среднее время ожидание на проход в обратном направлении - из Азовского моря в Черное - составило 27,5 часов на одно судно (с учетом штормовой погоды) и около 9 часов без учета штормов.



Примечание. Мониторинговая группа при формулировании своих оценок и выводов считает приемлемой ситуацию, когда время ожидания разрешения на проход Керченским проливом составляет до 2-3 часов (при нормальной погоде), как это было до начала блокады.

Стандартная ситуация, определенная обычными правилами Керченского порта такова: информацию о подходе судна к приемным буям (Варзовскому бую при проходе судна транзитом из Азовского моря или к бую N 1 Керчь-Еникальского канала при проходе судна со стороны Черного моря) капитан судна или судовой агент подают в адрес капитана морского порта (копию в Службу управления движением судов СУДС "Керчь") за 48 часов до подхода, повторно передают за 24 часа и окончательно уточняют за четыре часа до подхода.

Это подразумевает, что к моменту подхода судна порт обязан доставить на него лоцмана. При этом судну не обязательно вставать на якорь. Постановка на якорь происходит в таких случаях: 1) ожидание лоцмана, когда он вовремя не прибыл, 2) ожидание прохода встречного каравана (в проливе одностороннее движение) - время прохода Керченского пролива от буя до буя - 2-3 часа), 3) ожидание прибытия катера Береговой охраны ФСБ, завершения осмотра и сообщения от ФСБ диспетчеру порта (не предусмотрено обязательными постановления в порту Керчь), 4) штормовая погода, когда лоцманский катер не может выйти в море.



Снижение времени ожидания началось в декабре 2018 вследствие опасений РФ насчет введения санкций против российских портов Азовского и Черного моря, резолюции Европарламента и Генеральной Ассамблеи ООН, рассмотрения вопроса на Совете ЕС, различных заявлений Госдепартамента США, а также совместного заявления Меркель и Макрона.



Уменьшение времени ожидания разрешения на проход Керченского пролива в декабре 2018 года имело прямую корреляцию с публичными утверждениями высокопоставленных чиновников Береговой охраны ФСБ РФ и МИД РФ о том, что РФ "ничего не нарушает" и совпадало по времени - с пресс-конференцией заместителя командующего Береговой охраной РФ, с датой заседания Совета ЕС о ситуации в Азовском море, с датой заявления Макрона и Меркель.



Можно предположить, что Путин дал какие-то заверения во время телефонных разговоров с Меркель и Макроном и демонстрирует их выполнение.



В то же время необходимо учитывать, что в зимний период для РФ значительно труднее скрывать факты препятствия свободе судоходства. Дело в том, что зимой многократно сократилось количество судов находящихся в Керченском проливе на рейдовой перевалке (в связи с завершением навигации на реках Волга и Дон). Таким образом, суда, идущие в украинские порты Азовского моря и ожидающие разрешения на проход Керченского пролива стали "заметнее" на общем фоне.



С другой стороны, в зимнее время в Керченском проливе и Азовском море чаще, чем в другое время года, наблюдаются штормы. Это создает для РФ множество поводов для прикрытия или оправдания искусственной задержки штормовой погодой. Это, в свою очередь, требует усложнения мониторинга - за счет учета реальных погодных условий.



3. Вместе с тем, в этот период проявилась новая тревожная тенденция: очень значительное снижение количества судов, направляющихся в Мариуполь и Бердянск.



С 1 по 14 января 2019 года в Мариуполь прошло всего 5 судов, в 2016 году за тот же период - 11 (за месяц 30), в 2017 - 8 судов (за месяц 25).



С 1 по 14 января в Бердянск прошло 3 судна, в 2016-2017 годах за тот же период 7 (за месяц 13).



Эта тенденция - следствие накопившихся за время блокады опасений судовладельцев насчет большой потери времени вследствие искусственного длительного ожидания разрешения на проход Керченского пролива, имевшего место в предыдущие месяцы.

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Можно с уверенностью подчеркнуть необходимость продолжения ежедневного круглосуточного мониторинга и выдачи информации заинтересованным сторонам и СМИ, поскольку сам факт наличия мониторинга и использования его результатов государственными структурами Украины, ЕС и США является сдерживающим фактором.

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Диаграмма "Среднее время ожидания разрешения на проход Керченским проливом при входе из Черного моря в Азовское", часов

Диаграмма "Среднее время ожидания разрешения на проход Керченским проливом при выходе из Азовского моря в Черное", часов

Исходные данные

Ситуация на входе в Азовское море с судами, ожидающими разрешения на проход в украинские порты Азовского моря Мариуполь и Бердянск с 1 по 14 января 2019 года (суда, принадлежащие судовладельцам из стран ЕС, зарегистрированные под флагом страны ЕС и направляющиеся в порты ЕС, отмечены синим цветом):

№ Название, IMO Страна владельца Дата прихода в пролив Время ожидания, часов (время шторма) Порт назначения 01 NECO K

IMO: 9146053 Turkey 01.01.19 7 Berdyansk 02 PRINCE 4

IMO: 8512865 Lebanon 02.01.19 23 Berdyansk 03 AMAL NEPTUNE

IMO: 8116843 Majuro MH Marshall Islands 07.01.19 20

07.01. шторм до 15:00 Mariupol 04 TAILWIND

IMO: 8908868 Estonia 09.01.19 74

10.01 с 13:00, 11.01 шторм

12.01 с 9:00 открыт Mariupol 05 NAVIN FALCON

IMO: 9492933 Turkey 10.01.19 55

10.01 с 13:00 шторм

11.01 шторм

12.01 с 9:00 открыт Mariupol 06 SIDER GAGLIARDA

IMO: 9546045 Switzerland

Flag:Portugal 10.01.19 44

10-11.01 шторм Mariupol 07 EVALUNA

IMO: 9590773 Bulgaria 10.01.19 41

10-11.01 шторм Berdyansk 08 JONGLEUR

IMO: 9001825 Lithuania 12.01.19 14 Mariupol



Ситуация на выходе из Азовского моря с судами, ожидающими разрешения на проход из украинских портов Азовского моря (Мариуполь и Бердянск) в Чорное море и далее по назначению с 1 по 14 января 2019 года (суда, принадлежащие судовладельцам из стран ЕС, зарегистрированные под флагом страны ЕС и направляющиеся в порты ЕС отмечены синим цветом):