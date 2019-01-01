Хронология кризиса в Азовском море: Оперативная информация о ситуации в Керченском проливе и Азовском море за 1-14 января 2019

16:50 14.01.2019 0 комментариев Крым

Мониторинговая группа «Майдана иностранных дел», «Института Черноморских стратегических исследований» и редакции BlackSeaNews предлагает вашему вниманию новую оперативную информацию о ситуации в Керченском проливе и Азовском море - за период 1-14 января 2019 года.

1. В период с 1 по 14 января 2019 года задержаний в море во время движения не было, как в ноябре и декабре.

2. В этот же период продолжилась тенденция снижения времени ожидания разрешения на проход Керченским проливом до значений, приближающихся к показателям июля 2018 года, первого месяца де-факто блокады. 

Среднее время ожидания разрешения на проход Керченским проливом в Азовское море составило 34,75 часов на одно судно (с учетом штормовой погоды) и около 15 часов без учета штормов.
Среднее время ожидание на проход в обратном направлении - из Азовского моря в Черное - составило 27,5 часов на одно судно (с учетом штормовой погоды) и около 9 часов без учета штормов.

Примечание. Мониторинговая группа при формулировании своих оценок и выводов считает приемлемой ситуацию, когда время ожидания разрешения на проход Керченским проливом составляет до 2-3 часов (при нормальной погоде), как это было до начала блокады. 

Стандартная ситуация, определенная обычными правилами Керченского порта такова: информацию о подходе судна к приемным буям (Варзовскому бую при проходе судна транзитом из Азовского моря или к бую N 1 Керчь-Еникальского канала при проходе судна со стороны Черного моря) капитан судна или судовой агент подают в адрес капитана морского порта (копию в Службу управления движением судов СУДС "Керчь") за 48 часов до подхода, повторно передают за 24 часа и окончательно уточняют за четыре часа до подхода. 
Это подразумевает, что к моменту подхода судна порт обязан доставить на него лоцмана. При этом судну не обязательно вставать на якорь. Постановка на якорь происходит в таких случаях: 1) ожидание лоцмана, когда он вовремя не прибыл, 2) ожидание прохода встречного каравана (в проливе одностороннее движение) - время прохода Керченского пролива от буя до буя - 2-3 часа), 3) ожидание прибытия катера Береговой охраны ФСБ, завершения осмотра и сообщения от ФСБ диспетчеру порта (не предусмотрено обязательными постановления в порту Керчь), 4) штормовая погода, когда лоцманский катер не может выйти в море.

Снижение времени ожидания началось в декабре 2018 вследствие опасений РФ насчет введения санкций против российских портов Азовского и Черного моря, резолюции Европарламента и Генеральной Ассамблеи ООН, рассмотрения вопроса на Совете ЕС, различных заявлений Госдепартамента США, а также совместного заявления Меркель и Макрона.

Уменьшение времени ожидания разрешения на проход Керченского пролива в декабре 2018 года имело прямую корреляцию с публичными утверждениями высокопоставленных чиновников Береговой охраны ФСБ РФ и МИД РФ о том, что РФ "ничего не нарушает" и совпадало по времени - с пресс-конференцией заместителя командующего Береговой охраной РФ, с датой заседания Совета ЕС о ситуации в Азовском море, с датой заявления Макрона и Меркель.

Можно предположить, что Путин дал какие-то заверения во время телефонных разговоров с  Меркель и Макроном и демонстрирует их выполнение.

В то же время необходимо учитывать, что в зимний период для РФ значительно труднее скрывать факты препятствия свободе судоходства. Дело в том, что зимой многократно сократилось количество судов находящихся в Керченском проливе на рейдовой перевалке (в связи с завершением навигации на реках Волга и Дон). Таким образом, суда, идущие в украинские порты Азовского моря и ожидающие разрешения на проход Керченского пролива стали "заметнее" на общем фоне.

С другой стороны, в зимнее время в Керченском проливе и Азовском море чаще, чем в другое время года, наблюдаются штормы. Это создает для РФ множество поводов для прикрытия или оправдания искусственной задержки штормовой погодой. Это, в свою очередь, требует усложнения мониторинга - за счет учета реальных погодных условий. 

3. Вместе с тем, в этот период проявилась новая тревожная тенденция: очень значительное снижение количества судов, направляющихся в Мариуполь и Бердянск.

С 1 по 14 января 2019 года в Мариуполь прошло всего 5 судов, в 2016 году за тот же период - 11 (за месяц 30), в 2017 - 8 судов (за месяц 25).

С 1 по 14 января в Бердянск прошло 3 судна, в 2016-2017 годах за тот же период 7 (за месяц 13).

Эта тенденция - следствие накопившихся за время блокады опасений судовладельцев насчет большой потери времени вследствие искусственного длительного ожидания разрешения на проход Керченского пролива, имевшего место в предыдущие месяцы.
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Можно с уверенностью подчеркнуть необходимость продолжения ежедневного круглосуточного мониторинга и выдачи информации заинтересованным сторонам и СМИ, поскольку сам факт наличия мониторинга и использования его результатов государственными структурами Украины, ЕС и США является сдерживающим фактором.
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Диаграмма "Среднее время ожидания разрешения на проход Керченским проливом при входе из Черного моря в Азовское", часов

Диаграмма "Среднее время ожидания разрешения на проход Керченским проливом при выходе из Азовского моря в Черное", часов

Исходные данные

Ситуация на входе в Азовское море с судами, ожидающими разрешения на проход в украинские порты Азовского моря Мариуполь и Бердянск с 1 по 14 января 2019 года (суда, принадлежащие судовладельцам из стран ЕС, зарегистрированные под флагом страны ЕС и направляющиеся в порты ЕС, отмечены синим цветом):

Название, IMO Страна владельца Дата прихода в пролив Время ожидания, часов (время шторма) Порт назначения
01 NECO K
IMO:  9146053		 Turkey 01.01.19 7 Berdyansk
02 PRINCE 4
IMO:  8512865		 Lebanon 02.01.19 23 Berdyansk
03 AMAL NEPTUNE
IMO:  8116843		 Majuro MH Marshall Islands 07.01.19 20
07.01. шторм до 15:00		 Mariupol
04 TAILWIND
IMO:  8908868		 Estonia 09.01.19 74
10.01 с 13:00, 11.01 шторм
12.01 с 9:00 открыт		 Mariupol
05 NAVIN FALCON
IMO:  9492933		 Turkey 10.01.19 55
10.01 с 13:00 шторм
11.01 шторм
12.01 с 9:00 открыт		 Mariupol
06 SIDER GAGLIARDA
IMO:  9546045		 Switzerland
Flag:Portugal		 10.01.19            44
10-11.01 шторм		 Mariupol
07 EVALUNA
IMO:  9590773		 Bulgaria 10.01.19 41
10-11.01 шторм		 Berdyansk
08 JONGLEUR
IMO:  9001825		 Lithuania 12.01.19 14 Mariupol


Ситуация на выходе из Азовского моря с судами, ожидающими разрешения на проход из украинских портов Азовского моря (Мариуполь и Бердянск) в Чорное море и далее по назначению с 1 по 14 января 2019 года (суда, принадлежащие судовладельцам из стран ЕС, зарегистрированные под флагом страны ЕС и направляющиеся в порты ЕС отмечены синим цветом):

01 NUR Turkey 01.01.19 8 Mariupol -
Burgas Bulgaria
02 JULIANA Turkey
Flag: Malta		 01.01.19 4 Mariupol -
Monfalcone Italy
03 HALA B Lebanon 01.01.19 5 Berdyansk -
Egypt
04 SHOVKET ALEKPEROVA Turkey
Flag: Malta		 03.01.19 8 Mariupol -
Sevilla Spain
05 SEA BREEZE Lebanon 03.01.19 48
04.01 - шторм		 Berdyansk -Egypt
06 BRANT Greece
Flag: Cyprus		 03.01.19 5 Mariupol -Monfalcone Italy
07 SABRINA Austria 03.01.19 41
04.01 - шторм		 Mariupol -Cartagena Spain
08 GENERAL SHIKHLINSKY Turkey
Flag: Malta		 03.01.19 39
04.01 - шторм		 Berdyansk - Karasu Turkey
09 SEA SCANNER Egypt 05.01.19 6 Berdyansk - Beirut Lebanon
10 MERRY M Turkey 05.01.19 58
07.01. шторм		 Mariupol - Izmir Turkey
11 BLACK EAGLE Turkey 09.01.19 75
10.01. шторм, 11.01 шторм		 Berdyansk - Haifa Israel
12 DAYTONA H Romania 10.01.19 53
10-11.01 шторм		 Berdyansk - Damietta Egypt
13 RITAJ A Greece 12.01.19 18 Mariupol - Beirut Lebanon


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