Хронология кризиса в Азовском море: Оперативная информация о ситуации в Керченском проливе и Азовском море за 1-14 января 2019
|16:50 14.01.2019
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|Крым
Мониторинговая группа «Майдана иностранных дел», «Института Черноморских стратегических исследований» и редакции BlackSeaNews предлагает вашему вниманию новую оперативную информацию о ситуации в Керченском проливе и Азовском море - за период 1-14 января 2019 года.
1. В период с 1 по 14 января 2019 года задержаний в море во время движения не было, как в ноябре и декабре.
2. В этот же период продолжилась тенденция снижения времени ожидания разрешения на проход Керченским проливом до значений, приближающихся к показателям июля 2018 года, первого месяца де-факто блокады.
Среднее время ожидания разрешения на проход Керченским проливом в Азовское море составило 34,75 часов на одно судно (с учетом штормовой погоды) и около 15 часов без учета штормов.
Среднее время ожидание на проход в обратном направлении - из Азовского моря в Черное - составило 27,5 часов на одно судно (с учетом штормовой погоды) и около 9 часов без учета штормов.
Примечание. Мониторинговая группа при формулировании своих оценок и выводов считает приемлемой ситуацию, когда время ожидания разрешения на проход Керченским проливом составляет до 2-3 часов (при нормальной погоде), как это было до начала блокады.
Стандартная ситуация, определенная обычными правилами Керченского порта такова: информацию о подходе судна к приемным буям (Варзовскому бую при проходе судна транзитом из Азовского моря или к бую N 1 Керчь-Еникальского канала при проходе судна со стороны Черного моря) капитан судна или судовой агент подают в адрес капитана морского порта (копию в Службу управления движением судов СУДС "Керчь") за 48 часов до подхода, повторно передают за 24 часа и окончательно уточняют за четыре часа до подхода.
Это подразумевает, что к моменту подхода судна порт обязан доставить на него лоцмана. При этом судну не обязательно вставать на якорь. Постановка на якорь происходит в таких случаях: 1) ожидание лоцмана, когда он вовремя не прибыл, 2) ожидание прохода встречного каравана (в проливе одностороннее движение) - время прохода Керченского пролива от буя до буя - 2-3 часа), 3) ожидание прибытия катера Береговой охраны ФСБ, завершения осмотра и сообщения от ФСБ диспетчеру порта (не предусмотрено обязательными постановления в порту Керчь), 4) штормовая погода, когда лоцманский катер не может выйти в море.
Снижение времени ожидания началось в декабре 2018 вследствие опасений РФ насчет введения санкций против российских портов Азовского и Черного моря, резолюции Европарламента и Генеральной Ассамблеи ООН, рассмотрения вопроса на Совете ЕС, различных заявлений Госдепартамента США, а также совместного заявления Меркель и Макрона.
Уменьшение времени ожидания разрешения на проход Керченского пролива в декабре 2018 года имело прямую корреляцию с публичными утверждениями высокопоставленных чиновников Береговой охраны ФСБ РФ и МИД РФ о том, что РФ "ничего не нарушает" и совпадало по времени - с пресс-конференцией заместителя командующего Береговой охраной РФ, с датой заседания Совета ЕС о ситуации в Азовском море, с датой заявления Макрона и Меркель.
Можно предположить, что Путин дал какие-то заверения во время телефонных разговоров с Меркель и Макроном и демонстрирует их выполнение.
В то же время необходимо учитывать, что в зимний период для РФ значительно труднее скрывать факты препятствия свободе судоходства. Дело в том, что зимой многократно сократилось количество судов находящихся в Керченском проливе на рейдовой перевалке (в связи с завершением навигации на реках Волга и Дон). Таким образом, суда, идущие в украинские порты Азовского моря и ожидающие разрешения на проход Керченского пролива стали "заметнее" на общем фоне.
С другой стороны, в зимнее время в Керченском проливе и Азовском море чаще, чем в другое время года, наблюдаются штормы. Это создает для РФ множество поводов для прикрытия или оправдания искусственной задержки штормовой погодой. Это, в свою очередь, требует усложнения мониторинга - за счет учета реальных погодных условий.
3. Вместе с тем, в этот период проявилась новая тревожная тенденция: очень значительное снижение количества судов, направляющихся в Мариуполь и Бердянск.
С 1 по 14 января 2019 года в Мариуполь прошло всего 5 судов, в 2016 году за тот же период - 11 (за месяц 30), в 2017 - 8 судов (за месяц 25).
С 1 по 14 января в Бердянск прошло 3 судна, в 2016-2017 годах за тот же период 7 (за месяц 13).
Эта тенденция - следствие накопившихся за время блокады опасений судовладельцев насчет большой потери времени вследствие искусственного длительного ожидания разрешения на проход Керченского пролива, имевшего место в предыдущие месяцы.
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Можно с уверенностью подчеркнуть необходимость продолжения ежедневного круглосуточного мониторинга и выдачи информации заинтересованным сторонам и СМИ, поскольку сам факт наличия мониторинга и использования его результатов государственными структурами Украины, ЕС и США является сдерживающим фактором.
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Диаграмма "Среднее время ожидания разрешения на проход Керченским проливом при входе из Черного моря в Азовское", часов
Диаграмма "Среднее время ожидания разрешения на проход Керченским проливом при выходе из Азовского моря в Черное", часов
Исходные данные
Ситуация на входе в Азовское море с судами, ожидающими разрешения на проход в украинские порты Азовского моря Мариуполь и Бердянск с 1 по 14 января 2019 года (суда, принадлежащие судовладельцам из стран ЕС, зарегистрированные под флагом страны ЕС и направляющиеся в порты ЕС, отмечены синим цветом):
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Ситуация на выходе из Азовского моря с судами, ожидающими разрешения на проход из украинских портов Азовского моря (Мариуполь и Бердянск) в Чорное море и далее по назначению с 1 по 14 января 2019 года (суда, принадлежащие судовладельцам из стран ЕС, зарегистрированные под флагом страны ЕС и направляющиеся в порты ЕС отмечены синим цветом):
|01
|NUR
|Turkey
|01.01.19
|8
|Mariupol -
Burgas Bulgaria
|02
|JULIANA
|Turkey
Flag: Malta
|01.01.19
|4
|Mariupol -
Monfalcone Italy
|03
|HALA B
|Lebanon
|01.01.19
|5
|Berdyansk -
Egypt
|04
|SHOVKET ALEKPEROVA
|Turkey
Flag: Malta
|03.01.19
|8
|Mariupol -
Sevilla Spain
|05
|SEA BREEZE
|Lebanon
|03.01.19
|48
04.01 - шторм
|Berdyansk -Egypt
|06
|BRANT
|Greece
Flag: Cyprus
|03.01.19
|5
|Mariupol -Monfalcone Italy
|07
|SABRINA
|Austria
|03.01.19
|41
04.01 - шторм
|Mariupol -Cartagena Spain
|08
|GENERAL SHIKHLINSKY
|Turkey
Flag: Malta
|03.01.19
|39
04.01 - шторм
|Berdyansk - Karasu Turkey
|09
|SEA SCANNER
|Egypt
|05.01.19
|6
|Berdyansk - Beirut Lebanon
|10
|MERRY M
|Turkey
|05.01.19
|58
07.01. шторм
|Mariupol - Izmir Turkey
|11
|BLACK EAGLE
|Turkey
|09.01.19
|75
10.01. шторм, 11.01 шторм
|Berdyansk - Haifa Israel
|12
|DAYTONA H
|Romania
|10.01.19
|53
10-11.01 шторм
|Berdyansk - Damietta Egypt
|13
|RITAJ A
|Greece
|12.01.19
|18
|Mariupol - Beirut Lebanon
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