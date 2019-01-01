Страны ОПЕК+ проведут нефтяные переговоры в Баку
|17:37 14.01.2019
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|Азербайджан
Страны ОПЕК+ проведут нефтяные переговоры в Баку, на которых планируют обсудить темпы сокращения добычи нефти.
Об этом сообщил президент ОПЕК, министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сухейль аль-Мазруи в интервью Emirates News Agency.передает Oxu.Az.
По его словам, в ходе встречи в Баку в феврале этого года мониторинговый комитет ОПЕК+ обсудит приверженность темпам сокращения добычи нефти, а также влияние этой сделки на нефтяной рынок для обеспечения баланса между спросом и предложением.
Министр ОАЭ подчеркнул, что баланс в добыче служит интересам стран-производителей и потребителей нефти.
Заседание Совместного комитета министров по мониторингу выполнения сделки в рамках ОПЕК+ состоится в феврале-марте 2019 года в Баку.
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