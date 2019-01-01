Міністри закордонних справ України, Польщі, Литви, Латвії та Естонії відвідають завтра Маріуполь, передає прес-служба МЗС України.



Очільники дипломатій п’яти країн ознайомляться з актуальною соціально-економічною ситуацією в регіоні, ускладненої російською агресією, передає Главком.



«15 січня 2019 р. міністр закордонних справ України Павло Клімкін разом зі своїми колегами з Литви Лінасом Лінкявічюсом, Латвії Едгарсом Рінкевичсом, Естонії Свеном Міксером та Польщі Яцеком Чапутовічем здійснить робочу поїздку до Маріуполя з метою ознайомлення з актуальною соціальною та економічною ситуацією, ускладненою російською агресією, зокрема створенням перешкод свободі мореплавства через Керченську протоку до портів Бердянська та Маріуполя», - йдеться в повідомленні МЗС.



В ході візиту міністри також ознайомляться з ситуацією в області безпеки.



«Цей візит є відповіддю на заклик Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна до керівників зовнішньополітичних відомств країн-членів ЄС відреагувати на акт агресії Росії проти України в Керченській протоці 25 листопада 2018 року. Україна працює зі своїми міжнародними партнерами з тим, щоб реалізувати низку соціальних та інфраструктурних проектів та підтримати мешканців українського Приазов’я», - підкреслили у міністерстві.