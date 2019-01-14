НАБУ проверит информацию аудиторов о сделках в морских портах

17:55 14.01.2019 0 комментариев Украина

Материалы Государственной аудиторской службы, касающиеся Администрации морских портов Украины за период с 2015 года по 2017 год проверит НАБУ в рамках собственного уже открытого уголовного производства.

Об этом говорится в ответе Национального антикоррупционного бюро на обращение народного депутата Сергея Лещенко, которое опубликовала экспертная организация StateWatch, передает Экономическая правда.

Также детективы взяли в работу результаты внутреннего аудита Мининфраструктуры по морским портам.

"При осуществлении анализа аудиторских отчетов установлено, что часть изложенной информации касается выполнения договора ... заключенного между Одесским филиалом ГП "АМПУ" и ООО "Лигос УА" и соответственно имеет доказательственное значение для досудебного расследования в уголовном производстве .. от октября 2015 года" , - сообщают детективы.

Напомним, в 2018 году на "Украинской правде" были обнародованы результаты аудита Администрации морских портов, которые зафиксировали нарушения на сотни миллионов гривен.

В частности, руководящему составу ГП "АМПУ" выплачены зарплаты в повышенном размере на сумму 40,5 миллиона гривен. Ильичевский филиал в 2017 году перечислил профсоюзу порта Черноморск 70 млн грн на строительства мостового перехода через Сухой лиман, что не является направлением деятельности профсоюза.

Тот же филиал взимал портовые сборы с Geroite nа Sevastopol и Geroite nа Odessa (флаг судов - Болгария), как с судов группы Б, вместо отнесения их к группе А - из-за чего потеряла 3,6 млн долл (91,4 млн гривен ).

Ранее пресс-служба НАБУ сообщала, что частные фирмы "Лигос.уа" и "Укрсвязьпдробуд" были оштрафованы Антимонопольным комитетом на 23 млн грн за сговор на тендере по очистке дна порта "Южный" в 2015 году.

По данным следствия, должностные лица ГП "АМПУ" в сговоре с частными лицами в 2015-2016 годах реализовали схему хищения средств при государственных закупках услуг по дноуглубление подходных каналов и акваторий ряда морских портов.

Речь идет о совершении антиконкурентных действий с целью обеспечения победы заранее определенного участника конкурсных торгов, а также дальнейшего завышения стоимости выполненных им работ.

Детективы бюро выяснили, что в результате этого государству нанесен ущерб на сумму 247 млн ​​грн, что подтвердила судебно-экономическая экспертиза и другие материалы уголовного производства.

После этого НАБУ провело задержание ряда фигурантов этого дела, включая тогдашнего главу Администрации морпортов Андрея Амелина.

 

 



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