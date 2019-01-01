В оккупированном Севастополе соберутся водолазы со всех флотов России
|16:31 14.01.2019
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|Крым
Водолазы Черноморского флота страны-оккупанта готовятся к соревнованиям в новых дисциплинах конкурса «Глубина-2019».
Конкурс пройдет в подразделении Объединенного учебного центра ВМФ в Севастополе, об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на пресс-службу флота.
Пресс-служба оккупантов сообщает, что по сравнению с 2018 годом в условиях конкурса «Глубина» произошли изменения в упражнениях. А именно: дисциплина «подводная полоса препятствий» будет заменена на элемент подводной борьбы «акватлон». Участникам состязания необходимо будет первым сорвать с ноги соперника специальную ленту», – говорится в сообщении.
Одним из этапов конкурса станет новое упражнение под названием «весы». В ходе его выполнения двум водолазам необходимо при помощи гирь весом 32 кг обеспечить противовес для доступа к нужному предмету.
В начале февраля для начала подготовки к конкурсу прибудут водолазы со всех флотов, учебных и специальных подразделений ВМФ, допущенные к участию в мероприятии.
Водолазные специалисты апробируют новые упражнения и продолжат тренировки по основным дисциплинам. Всеармейский этап конкурса «Глубина-2019» пройдет в Севастополе с 1 по 15 марта 2019 года.
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