Румунія призупинила закупівлю нових корветів

15:59 14.01.2019 0 комментариев Румыния

Міністерство оборони Румунії оголосило про призупинення тендеру на закупівлю чотирьох нових багатоцільових корветів на загальну суму у 1,6 млрд євро.

Про це повідомляється в офіційному прес-релізі Міністерства оборони Румунії, передає  Український мілітарний портал.

Як пояснили в міністерстві, процедура була призупинена через порушення, пов’язані з тендером.

У тендері на брало участь три компанії – французька Naval Group, голландська Damen та італійська Fincantieri.

Відповідно до умов підрядник має володіти суднобудівним заводом на території країни, а саме підприємство знаходитись у власності однієї з країн ЄС або НАТО.

Всі три компанії претендента відповідали технічним вимогам, проте партнер французької компанії – румунське підприємство Santierul Naval Constanta подало позов на скасування процедури закупівлі. Предметом скарги стало нібито лобіювання румунським урядом тендерної пропозиції компанії Damen.

До з’ясування всіх обставин тендер на закупівлю нових корветів призупинено.

 



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