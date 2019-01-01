На українських суднобудівних підприємствах сьогодні будується 7 суден / Фото

16:14 14.01.2019 0 комментариев Украина

Сьогодні на українських судобудівних заводах триває будівництво 7 суден: двох танкерів-хімовозів, одного судна-перевантажувача та чотирьох буксирів.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Ukraine Now.

Кілька днів тому на суднобудівному заводі Нібулон з’єднали на стапельному майданчику два нижніх блоки загальною вагою 730 тонн і довжиною 77 метрів майбутнього судна-перевантажувача, що становить вже більше половини проектної довжини судна. Зараз продовжуються роботи по формуванню носової частини перевантажувача, найближчим часом будуть пристиковані секції блоків 11, 13, 15, 17. Таким чином, довжина судна збільшиться ще на 32 метр.

Уже в цьому році потужне самохідне перевантажувальне судно з двома крановими частинами і сховищем на 10 тисяч тонн повинен поповнити нібулонівський флот.

На Херсонській верфі триває будівництво танкера-хімовоза для голландської компаній Veka. На сьогоднішній день встановлена остання секція – надбудова – голландського танкера і закінчено етап виробництва блоків і секцій, що складають корпус танкера-хімовоза, завершується їх зварювальне пристикування. Далі будуть проведені добудовні і трубні роботи, після чого фахівці верфі проведуть випробування приміщень і фарбування.

Передача судна замовнику запланована на 1 квартал 2019 року.

На Миколаївському Чорноморському суднобудівному заводі сформовано вже більше половини циліндричної частини корпусу танкера-хімовоза.

На стапельній позиції поточно-позиційної лінії верфі зістиковано п’ять з восьми блоків циліндричної частини корпусу (вантажна зона з танками для перевезення наливних вантажів). Незабаром до формованого корпусу буде пристикований ще один блок.

Одночасно йдуть роботи по формуванню носового і кормового краю танкера, насиченню трубопроводами, установці леєрного огородження і Кнехтів, закінчується складання підстави під кран.

На суднобудівному заводі Нібулон паралельно з будівництвом судна-перевантажувача будують 4 лінійних буксири проекту POSS-115.

Спуски буксирів заплановані на перше півріччя 2019 року.

Фото с сайта УПП



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