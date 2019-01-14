После запуска железнодорожного перехода через Керченский пролив Россия перебросит в оккупированный Крым ядерное оружие
|15:37 14.01.2019
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|Крым
После запуска железнодорожного перехода через Керченский пролив Россия перебросит в оккупированный Крым ядерное оружие.
Об этом в эфире UA|TV заявил эксперт по международному праву Борис Бабин, сообщает Апостроф.
"В 2019-2020 году ожидается открытие железнодорожного сообщения через мост в Крым. Это изменит логистику, в частности, Крыма как военной базы. Упростит россиянам переброску туда войск", - отметил он.
По словам эксперта, по российским стандартам перевозки ядерных боеголовок нужно осуществлять железнодорожным транспортом.
"Вот у них такой подход. Это достаточно комплексный механизм, там определенные требования к безопасности, может быть, они в этом технически и правы. Или что-то другое массовое, топливо для заправки огромных судов черноморского флота", - добавил Бабин.
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