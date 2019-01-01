Носитель ракет "Калибр" фрегат "Адмирал Григорович" пройдет плановый ремонт на "Севморзаводе" в оккупированном Севастополе
|15:15 14.01.2019
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|Крым
Корабелы севастопольского "Севморзавода" проведут плановый ремонт ракетного фрегата "Адмирал Григорович" Черноморского флота (ЧФ).
Об этом сообщил в понедельник, 14 января, "Интерфаксу-АВН" источник, знакомый с ситуацией.
"Адмирал Григорович зайдет в док "Севморзавода" ориентировочно в середине третьей декады января", - уточнил он.
"Планируется, что плановый ремонт фрегата продлится около месяца", - сказал собеседник агентства.
Фрегат "Адмирал Григорович" - головной в серии из трех кораблей проекта 11356, построенных для ЧФ на Прибалтийском судостроительном заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Он был передан ВМФ России 11 марта 2016 года и после этого неоднократно совершал походы в Средиземное море.
Во время нахождения в составе Средиземноморской эскадры ВМФ России наносил удары ракетами "Калибр-НК" по целям террористов в Сирии.
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