Корабелы севастопольского "Севморзавода" проведут плановый ремонт ракетного фрегата "Адмирал Григорович" Черноморского флота (ЧФ).

Об этом сообщил в понедельник, 14 января, "Интерфаксу-АВН" источник, знакомый с ситуацией.

"Адмирал Григорович зайдет в док "Севморзавода" ориентировочно в середине третьей декады января", - уточнил он.

"Планируется, что плановый ремонт фрегата продлится около месяца", - сказал собеседник агентства.

Фрегат "Адмирал Григорович" - головной в серии из трех кораблей проекта 11356, построенных для ЧФ на Прибалтийском судостроительном заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Он был передан ВМФ России 11 марта 2016 года и после этого неоднократно совершал походы в Средиземное море.

Во время нахождения в составе Средиземноморской эскадры ВМФ России наносил удары ракетами "Калибр-НК" по целям террористов в Сирии.