Авиация ЮВО провела над Черным морем тренировку по принуждению к посадке самолета-нарушителя
|14:53 14.01.2019
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|Крым
Экипажи истребителей Су-27 СМ3 и Су-30М2 армии ВВС и ПВО Южного военного округа провели над Черным морем тренировку по сопровождению и принуждению к посадке воздушного судна условного нарушителя.
Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота страны-оккупанта.
В сообщении пресс-службы говорится, что в ходе выполнения полетов, которые осложнялись низкой сплошной облачностью, ограниченной видимостью и различными осадками, экипажи современных истребителей отработали взлет, посадку, учебные атаки по воздушным и наземным целям, а также выполнили имитацию воздушного боя, сопровождение и принуждение к посадке воздушного судна условного нарушителя.
Всего к занятиям было привлечено более 10 единиц авиационной техники и около 20 летчиков смешанного авиационного полка армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированного на территории Краснодарского края. Учения проходили над сушей и акваторией Черного моря.
В пресс-службе отметили, что во время выполнения учебных задач были отработаны элементы сложного пилотажа, вопросы аэронавигации, пилотирования по заданному маршруту и ухода от средств поражения условного противника.
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