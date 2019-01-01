Экипажи истребителей Су-27 СМ3 и Су-30М2 армии ВВС и ПВО Южного военного округа провели над Черным морем тренировку по сопровождению и принуждению к посадке воздушного судна условного нарушителя.

Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота страны-оккупанта.

В сообщении пресс-службы говорится, что в ходе выполнения полетов, которые осложнялись низкой сплошной облачностью, ограниченной видимостью и различными осадками, экипажи современных истребителей отработали взлет, посадку, учебные атаки по воздушным и наземным целям, а также выполнили имитацию воздушного боя, сопровождение и принуждение к посадке воздушного судна условного нарушителя.

Всего к занятиям было привлечено более 10 единиц авиационной техники и около 20 летчиков смешанного авиационного полка армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированного на территории Краснодарского края. Учения проходили над сушей и акваторией Черного моря.

В пресс-службе отметили, что во время выполнения учебных задач были отработаны элементы сложного пилотажа, вопросы аэронавигации, пилотирования по заданному маршруту и ухода от средств поражения условного противника.