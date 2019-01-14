Родители плененных моряков приехали из Одессы в Москву, чтобы поддержать их в суде
|14:31 14.01.2019
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|Крым
Родственники пленных моряков из Одессы прибыли в Москву, чтобы поддержать их в суде. Вместе с ними – омбудсмен от Украины Людмила Денисова.
Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации.
Представитель президента по правам человека попытается попасть на встречу с пленными в СИЗО Лефортово, где их удерживают.
Вместе с ней приехали родители четырех моряков. Остальные приедут позже.
Украина настаивает на том, что захваченные моряки являются военнопленными, поэтому их не могут судить, удерживать в СИЗО или обменивать их на политзаключенных.
Отметим, что российские следователи просят, чтобы морякам ВМСУ продлили срок содержания под стражей до 26-го апреля.
Напомним, утром 25 ноября украинские малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" были атакованы российскими боевыми кораблями в нейтральных водах. 24 украинца были взяты в плен, трое – тяжело ранены. Всех моряков суд в оккупированном Крыму поместил в СИЗО на 2 месяца. После этого украинцев транспортировали в Москву. Каждый из 24 захваченных украинцев признал себя военнопленным.
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