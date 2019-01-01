Для медицинских учреждений оккупированных Крыма и Севастополя продлен срок с 01.01.2019г. до 01.01.2020г., в течение которого допускается «осуществление медицинской деятельности без лицензии».

Ранее, т.н. "министр" здравоохранения оккупационного правительства Крыма Александр Голенко заявлял о катастрофическом положении с лицензированием медучреждений оккупированного Крыма в связи с плачевным состоянием самих заведений, что чревато их закрытием с 1 января 2019 года, сообщает Черноморская безопасность.

По словам фейкового министра здравоохранения Крыма, «задержки с получением лицензии есть у медицинских организаций государственной формы собственности и связаны они прежде всего с несоответствием помещений санитарным правилам и нормативам (отсутствие системы вентиляции, централизованного горячего водоснабжения, локальных очистных сооружений, эффективной системы отвода стоков, несоответствие площадей требованиям СанПИН и др.)».

Отметим, что по состоянию на 26.10.18 т.н. "минздравом" оккупированного Крыма выданы лицензии на осуществление медицинской деятельности 587 организациям различной формы собственности. Всего, на указанную дату в ведении «министерства» находится 98 медицинских и иных организаций, из них 85 подлежит лицензированию. Из указанных 85 организаций 44 получили лицензии на осуществление медицинской деятельности (25 лечебных учреждений, 17 санаториев и 2 иные организации), что составляет 45,6% от общего количества подведомственных медицинских организаций.