Санкции: оккупированный Крым покидает крупная сеть супермаркетов
|13:53 14.01.2019
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|Крым
Сеть супермаркетов "Ассорти", работающая в оккупированном Крыму несколько лет, планирует покинуть полуостров. Останется работать только один магазин, остальные могут получить ребрендинг.
Эту информацию подтверждают официальные лица и эксперты, сообщает kafanews.
"Это решение собственника. Насколько известно на данный момент, они сокращают количество магазинов, но на их место приходит кто-то другой", – отмечают в "Минпроме" оккупированного Крыма.
"Они, действительно, сокращают свои торговые точки вплоть до центрального своего магазина в Симферополе. Остается у них Севастополь, Нижнегорский и Джанкойский районы. Фактически они уходят с рынка", – говорит источник в отрасли.
"Глава" ассоциации "Торговля Крыма" Сергей Макеев сообщил изданию, что есть и другие сети, которые уходят из оккупированного Крыма. При этом причиной ухода торговых сетей с тарритории аннексированного полуострова называется то, что собственники помещений определяют арендную плату, несоизмеримую с бизнесом продовольственного сетевого ритейла.
Макеев считает, что новая сеть из-за санкций на место "Ассорти", скорее всего, не придет.
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