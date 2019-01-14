Сеть супермаркетов "Ассорти", работающая в оккупированном Крыму несколько лет, планирует покинуть полуостров. Останется работать только один магазин, остальные могут получить ребрендинг.

Эту информацию подтверждают официальные лица и эксперты, сообщает kafanews.

"Это решение собственника. Насколько известно на данный момент, они сокращают количество магазинов, но на их место приходит кто-то другой", – отмечают в "Минпроме" оккупированного Крыма.

"Они, действительно, сокращают свои торговые точки вплоть до центрального своего магазина в Симферополе. Остается у них Севастополь, Нижнегорский и Джанкойский районы. Фактически они уходят с рынка", – говорит источник в отрасли.

"Глава" ассоциации "Торговля Крыма" Сергей Макеев сообщил изданию, что есть и другие сети, которые уходят из оккупированного Крыма. При этом причиной ухода торговых сетей с тарритории аннексированного полуострова называется то, что собственники помещений определяют арендную плату, несоизмеримую с бизнесом продовольственного сетевого ритейла.

Макеев считает, что новая сеть из-за санкций на место "Ассорти", скорее всего, не придет.