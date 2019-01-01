Подземный толчок произошел в 28 километрах от берега крымского поселка Орджоникидзе в Черном море.

Об этом сообщается на сайте Европейского-Средиземноморского сейсмологического центра, передает Крыминформ.

По данным сервиса, землетрясение магнитудой 3,7 произошло в ночь с 12 на 13 января. Его эпицентр находился на глубине 10 км.

Информацией о каких-либо последствиях землетрясения в экстренных службах оккупированного Крыма не располагают.

По словам сейсмологов, в Черном море за год фиксируется от 50 до 150 землетрясений. Все они остаются практически незаметными для крымчан.