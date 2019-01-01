У берегов оккупированного Крыма произошло землетрясение
|11:40 14.01.2019
|0 комментариев
|Крым
Подземный толчок произошел в 28 километрах от берега крымского поселка Орджоникидзе в Черном море.
Об этом сообщается на сайте Европейского-Средиземноморского сейсмологического центра, передает Крыминформ.
По данным сервиса, землетрясение магнитудой 3,7 произошло в ночь с 12 на 13 января. Его эпицентр находился на глубине 10 км.
Информацией о каких-либо последствиях землетрясения в экстренных службах оккупированного Крыма не располагают.
По словам сейсмологов, в Черном море за год фиксируется от 50 до 150 землетрясений. Все они остаются практически незаметными для крымчан.
Ещё на эту тему:
11:59 25.12.2018
В порту Керчь затонул буксир «РБТ-18», пострадавших нет
В порту Керчь затонул буксир «РБТ-18», пострадавших нет
15:20 14.09.2018
В Азовском море с борта судна во время промысла пропал рыбак
В Азовском море с борта судна во время промысла пропал рыбак
11:35 14.09.2018
В оккупированном Севастополе полицейский нанес ЧМТ подчиненному
В оккупированном Севастополе полицейский нанес ЧМТ подчиненному
14:40 10.09.2018
Из-за шторма в Керченском проливе повреждения получили 5 судов
Из-за шторма в Керченском проливе повреждения получили 5 судов
10:31 04.04.2018
В Севастополе уже трое суток горит Юхарина балка / Видео
В Севастополе уже трое суток горит Юхарина балка / Видео
13:26 14.03.2018
В Севастополе растёт число убийств и самоубийств
В Севастополе растёт число убийств и самоубийств
08:21 02.03.2018
Около четырех тысяч абонентов в Крыму сидят без света
Около четырех тысяч абонентов в Крыму сидят без света