Президент Вірменії призначив Пашиняна прем'єр-міністром
|13:30 14.01.2019
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|Армения
Президент Вірменії Армен Саркісян призначив Нікола Пашиняна прем'єром країни.
Про це йдеться в указі на президентському сайті, повідомляє Європейська Правда.
"Відповідно до статті 149 (1) Конституції, призначити Нікола Пашиняна прем-єр-міністром" - йдеться у тексті указу.
Після відставки уряду він виконував обов'язки прем'єр-міністра.
Відповідно до статті 149 (1) Конституції Вірменії, прем’єр не обирається парламентом, а призначається президентом.
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