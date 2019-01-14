Президент Вірменії Армен Саркісян призначив Нікола Пашиняна прем'єром країни.

Про це йдеться в указі на президентському сайті, повідомляє Європейська Правда.

"Відповідно до статті 149 (1) Конституції, призначити Нікола Пашиняна прем-єр-міністром" - йдеться у тексті указу.

Після відставки уряду він виконував обов'язки прем'єр-міністра.

Відповідно до статті 149 (1) Конституції Вірменії, прем’єр не обирається парламентом, а призначається президентом.