Федеральна служба безпеки РФ просить Лефортовський суд Москви закрити від слухачів і ЗМІ судове засідання по продовженню терміну арешту українським військовополоненим морякам і не розголошувати підсумки засідання без узгодження зі слідчим.

Про це розповів адвокат одного із заарештованих моряків Сергій Бадамшин, пише російське видання ТАСС, повідомляє Українська Правда.

"ФСБ звернулася до суду з позапроцесуальним зверненням з вимогою провести засідання в закритому режимі щодо продовження запобіжного заходу (українським морякам – УП), посилаючись при цьому на таємницю попереднього слідства", - сказав адвокат.

За словами Бадамшина, ФСБ також просить не розголошувати результати засідання без узгодження зі слідчим.

Захист українців в РФ вважає це грубим порушенням принципу гласності правосуддя.