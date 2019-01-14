ФСБ попросила закрити суд над українськими моряками від слухачів і ЗМІ
|11:17 14.01.2019
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|Крым
Федеральна служба безпеки РФ просить Лефортовський суд Москви закрити від слухачів і ЗМІ судове засідання по продовженню терміну арешту українським військовополоненим морякам і не розголошувати підсумки засідання без узгодження зі слідчим.
Про це розповів адвокат одного із заарештованих моряків Сергій Бадамшин, пише російське видання ТАСС, повідомляє Українська Правда.
"ФСБ звернулася до суду з позапроцесуальним зверненням з вимогою провести засідання в закритому режимі щодо продовження запобіжного заходу (українським морякам – УП), посилаючись при цьому на таємницю попереднього слідства", - сказав адвокат.
За словами Бадамшина, ФСБ також просить не розголошувати результати засідання без узгодження зі слідчим.
Захист українців в РФ вважає це грубим порушенням принципу гласності правосуддя.
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