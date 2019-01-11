Бердянский морской порт получит отдельную кабельную электролинию
|13:08 14.01.2019
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|Украина
Бердянский филиал ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) начал подготовку к прокладке новой независимой кабельной линии электропитания порта Бердянск напрямую от подстанции ОАО "Запорожьеоблэнерго".
Об этом информируют в администрации Бердянского морского порта, сообщает Центр транспортных стратегий.
Реализация проекта позволит уже в конце весны значительно повысить надежность электроснабжения порта и снизить затраты на обслуживание сети. Финансированием займется АМПУ за счет собственных средств. Общая стоимость работ составит около 15 млн грн.
Необходимость независимого подключения порта Бердянск к электросети обусловлена тем, что предприятие потребляет большое количество электроэнергии, но получает ее от городских районных электрических сетей. Это ставит работу порта в зависимость от бесперебойного функционирования городской сети электроснабжения. Оборудование собственной кабельной линии с одной стороны уменьшит нагрузку на городскую сеть, а с другой увеличит надежность электроснабжения порта. К тому же эксплуатация новой собственной электросети удешевит стоимость ее обслуживания и технического обеспечения по сравнению с существующей схемой.
Ранее сообщалось о том, что Министерство инфраструктуры Украины утвердило новый план развития морского торгового порта Бердянск до 2038 года.
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