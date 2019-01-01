Прес-секретар президента Туреччини Ібрагім Калин відповів на заяву президента США Дональда Трампа про те, що в разі наступу на сирійських курдів Вашингтон "завдасть економічного удару" по Анкарі.

У себе в Twitter Калин написав, що Туреччина бореться з терористами, а не з курдами, повідомляє Новое Время.

За словами Калина, прирівнювати сирійських курдів до Робітничої партії Курдистану (РПК), яка знаходиться в списку терористів в США, і її сирійської філії PYD/YPG - "фатальна помилка".

Він додав, що Анкара має намір захищати курдів та інших сирійців від терористичних загроз.

"Терористи не можуть бути вашими партнерами або союзниками", - заявив прес-секретар турецького президента.

Він також додав, що немає ніякої різниці між терористичним угрупуванням Ісламська держава, РПК, PYD і YPG.

"Туреччина очікує, що США будуть поважати наше стратегічне партнерство, і не хоче, щоб воно було затьмарене терористичною пропагандою", - зазначив він.

Раніше Трамп пригрозив Туреччини "розоренням" в разі наступу на американських союзників - сирійських курдів.