Туреччина відповіла на погрози Трампа "розорити" країну в разі наступу на сирійських курдів
|12:36 14.01.2019
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|Турция
Прес-секретар президента Туреччини Ібрагім Калин відповів на заяву президента США Дональда Трампа про те, що в разі наступу на сирійських курдів Вашингтон "завдасть економічного удару" по Анкарі.
У себе в Twitter Калин написав, що Туреччина бореться з терористами, а не з курдами, повідомляє Новое Время.
За словами Калина, прирівнювати сирійських курдів до Робітничої партії Курдистану (РПК), яка знаходиться в списку терористів в США, і її сирійської філії PYD/YPG - "фатальна помилка".
Він додав, що Анкара має намір захищати курдів та інших сирійців від терористичних загроз.
"Терористи не можуть бути вашими партнерами або союзниками", - заявив прес-секретар турецького президента.
Він також додав, що немає ніякої різниці між терористичним угрупуванням Ісламська держава, РПК, PYD і YPG.
"Туреччина очікує, що США будуть поважати наше стратегічне партнерство, і не хоче, щоб воно було затьмарене терористичною пропагандою", - зазначив він.
Раніше Трамп пригрозив Туреччини "розоренням" в разі наступу на американських союзників - сирійських курдів.
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