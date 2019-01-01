Новоизбранный парламент Армении начал свою работу
|12:15 14.01.2019
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|Армения
14 января состоялось первое заседание Национального собрания Армении 7-го созыва.
Согласно закону «Регламент Национального собрания», первое заседание открыл старейший депутат НС – 73-летний Князь Хасанов, передает PanARMENIAN.Net.
Повестка дня заседания парламента включает 7 вопросов: создание Счетного комитета, выборы спикера Национального собрания, выборы трех заместителей председателя Национального собрания, создание постоянных комитетов, выборы председателей постоянных комитетов, рассмотрение правительством проекта закона об изменениях в структуре правительства и утверждение правительственной программы.
В парламенте 7-го созыва - 132 депутата. В соответствии с действующим Избирательным кодексом, у блока «Мой шаг» - 88 мандатов, у партии «Процветающая Армения» - 26, у партии «Светлая Армения» - 18 мандатов.
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