14 января состоялось первое заседание Национального собрания Армении 7-го созыва.

Согласно закону «Регламент Национального собрания», первое заседание открыл старейший депутат НС – 73-летний Князь Хасанов, передает PanARMENIAN.Net.

Повестка дня заседания парламента включает 7 вопросов: создание Счетного комитета, выборы спикера Национального собрания, выборы трех заместителей председателя Национального собрания, создание постоянных комитетов, выборы председателей постоянных комитетов, рассмотрение правительством проекта закона об изменениях в структуре правительства и утверждение правительственной программы.

В парламенте 7-го созыва - 132 депутата. В соответствии с действующим Избирательным кодексом, у блока «Мой шаг» - 88 мандатов, у партии «Процветающая Армения» - 26, у партии «Светлая Армения» - 18 мандатов.