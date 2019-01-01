З 2019 року у системі ООН впроваджується так званий інститут послів, такий "посол ООН" діятиме і в Україні.

Про це повідомив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко у своїй статті для "Дзеркала тижня", передає УНН.

"Відтепер такий "посол ООН" діятиме і в Україні. Але для його, а точніше - її повноцінного функціонування доведеться переглянути підписану ще в далекому 1992 році угоду між Україною та ООН, яка вже не відповідає сучасним реаліям", - вказав дипломат.

З його слів, тепер резиденти-координатори безпосередньо підпорядковуватимуться Генеральному секретарю ООН і вважатимуться найвищими представниками системи ООН у країнових офісах. Їхній мандат передбачатиме не лише реалізацію програм розвитку, як це було донедавна, а й поліпшення загальної координації між агенціями системи ООН та, можливо, найголовніше - підтримку урядів для запобігання кризам (гуманітарним, безпековим, політичним, техногенним).

На його думку, ширші повноваження резидентів-координаторів мають допомогти Генеральному секретареві тримати руку на пульсі на місцях з метою оперативнішого реагування. Відповідно, вимоги і відповідальність ООН теж посилюватимуться.

Нагадаємо, Україна виступила за відміну вето у Радбезі ООН.