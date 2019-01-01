У Росії не надали медичну документацію про стан здоров'я поранених українських військових, захоплених ФСБ РФ в листопаді 2018 року біля берегів Криму.

Про це повідомив напередодні адвокат Микола Полозов, передає УНН з посиланням на Крим.Реалії.

"Досі влада Росії не надала медичну документацію ні за запитами наших адвокатів, ні українському Омбудсмену Людмилі Денісовій, ні владі України, ні у ЄСПЛ. Підстав довіряти заявам російських офіційних осіб у нас немає. Як тільки будуть отримані відповідні медичні документи, їх передадуть незалежним фахівцям для складання висновку. За результатами висновку будуть ухвалюватися рішення про необхідні юридичні дії для забезпечення лікування та реабілітації поранених військовополонених", - повідомив адвокат.

Нагадаємо, раніше Омбудсмен заявила, що Росія відмовилася виконувати рішення ЄСПЛ щодо захоплених українських моряків.