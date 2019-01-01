Міністр інфраструктури Володимир Омелян анонсував запуск двох лоукостерів – Wizz Air і ірландської Ryanair з Одеси вже влітку 2019 року.

“Я думаю, що ми зможемо вітати лоукост-авіакомпанії Ryanair і Wizz Air в Одесі вже влітку цього року”, — передає слова Омеляна ZN,UA

При цьому Омелян підкреслив, що для заходу цих авіакомпаній в Одесу необхідно завершити ремонтні роботи в аеропорту.

Новий міжнародний термінал аеропорту “Одеса” може обслуговувати 1 тис. пасажирів на годину або близько 3 млн пасажирів в рік.

Його площа становить понад 30 тис. кв. м, що відповідає п’яти футбольним полям. Тут знаходяться чотири телескопічних трапи і 1300 паркувальних місць. У планах аеропорту – співпраця з 23 авіакомпаніями, які будуть виконувати прямі рейси з Одеси за 30 напрямками.

Міжнародний аеропорт “Одеса” входить в четвірку найбільших аеропортів України. Його пасажиропотік перевищує 1 млн пасажирів в рік. Аеропорт здатний приймати повітряні судна коду 4D і нижче, а також вертольоти всіх типів.