В Одесу влітку зайдуть два міжнародних лоукостера
|12:54 14.01.2019
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|Украина
Міністр інфраструктури Володимир Омелян анонсував запуск двох лоукостерів – Wizz Air і ірландської Ryanair з Одеси вже влітку 2019 року.
“Я думаю, що ми зможемо вітати лоукост-авіакомпанії Ryanair і Wizz Air в Одесі вже влітку цього року”, — передає слова Омеляна ZN,UA
При цьому Омелян підкреслив, що для заходу цих авіакомпаній в Одесу необхідно завершити ремонтні роботи в аеропорту.
Новий міжнародний термінал аеропорту “Одеса” може обслуговувати 1 тис. пасажирів на годину або близько 3 млн пасажирів в рік.
Його площа становить понад 30 тис. кв. м, що відповідає п’яти футбольним полям. Тут знаходяться чотири телескопічних трапи і 1300 паркувальних місць. У планах аеропорту – співпраця з 23 авіакомпаніями, які будуть виконувати прямі рейси з Одеси за 30 напрямками.
Міжнародний аеропорт “Одеса” входить в четвірку найбільших аеропортів України. Його пасажиропотік перевищує 1 млн пасажирів в рік. Аеропорт здатний приймати повітряні судна коду 4D і нижче, а також вертольоти всіх типів.
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