З окупованого Севастополя вивезли металобрухт в країну-член НАТО / Фото

10:49 14.01.2019 0 комментариев Крым

Після закриття турецьких портів для вантажів з окупованого Криму, зокрема й металобрухту, контрабандисти почали шукати нові схеми.

І знайшли їх в Греції, країні ЄС, повідомляє myrotvorets.news.

Наразі в порту Цингелі стоїть судно NADALINA, яке доставило в грецький порт металобрухт з захопленого російським агресором Севастополя.

Український портал центру "Миротворець" підрахував, що з жовтня 2017 6ю судами-порушниками було здійснено 11 рейсів в Грецію, доставлено 40800 тон металобрухту з окупованого Криму.

Зараз на якорній стоянці порту Цингелі (Греція) знаходиться судно NADALINA (IMO: 8215754, MMSI: 671075100, Call Sign: 5VFZ2, Flag: Togo [TG]), очікує своєї черги стати до причалу та вивантажити металобрухт. 

Раніше повідомлялось, що судно NADALINA (IMO: 8215754, MMSI: 671075100, Call Sign: 5VFZ2, Flag:  Togo [TG]) вийшло з болгарського порту Варна 22.12.2018, вказавши Одесу як порт призначення. NADALINA є системним порушником, в Україні по численим фактам її незаконних судозаходів в закриті порти окупованого Криму здійснюється кримінальне провадження, тому якби вона прийшла в Одесу, то була б миттєво затримана нашими правоохоронними органами.

Незабаром капітан NADALINA вимкнув судовий транспондер. Така поведінка зазвичай говорить про намагання приховати незаконний судозахід в закритий кримський порт.

27.12.2018 судно NADALINA залишалося без зв’язку в AIS.

Український портал центру "Миротворець" знайшов в мережі фотографії, на яких судно NADALINA в цей же день, 27.12.2018, стояло біля причалу №56 в Севастопольській бухті на завантаженні металобрухтом.

Фото: Український портал центру "Миротворець"



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