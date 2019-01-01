Трамп заявив, що Туреччину буде розорено, якщо вона атакує сирійських курдів
|10:28 14.01.2019
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|Турция
Президент США Дональд Трамп пригрозив Туреччині розоренням, якщо після відходу американських військ з Сирії Анкара в ході своїх операцій буде атакувати сирійських курдів
“Ми зруйнуємо Туреччину в тому випадку, якщо вони атакують курдів”, — написав глава Білого дому в неділю в Twitter. Він звернув увагу на те, що “курди в свою чергу не повинні провокувати Туреччину”. Трамп зазначив, що необхідно створити “буферну зону в 20 миль” (близько 32 км), , інформує УНН.
Минулого тижня помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон в рамках поїздки до Ізраїлю (напередодні відвідин Туреччини) заявив, що виведення американських військ з Сирії повинен проходити з урахуванням забезпечення безпеки тих, хто боровся з США проти “Ісламської держави” та інших терористичних угруповань . Внесок у Перемогу над “Ісламською державою” і іншими бойовиками внесли в тому числі курди.
Нагадуємо, частина військовослужбовців США може залишитися на півдні Сирії на невизначений термін після рішення американського президента Дональда Трампа про виведення з республіки військового контингенту. Про це телеканалу NBC повідомив високопоставлений представник адміністрації США.
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