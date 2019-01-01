12 жертв керченской трагедии остаются в больницах

10:07 14.01.2019 0 комментариев Крым

В московских и крымских больницах продолжают лечение 12 человек, пострадавших в керченской бойне 17 октября прошлого года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в Минздраве оккупированного Крыма.

«В больницах Москвы остаются на лечении 10 человек, еще двое ранее были переведены в Крым из Краснодара и продолжают лечение здесь», – цитирует РИА Новости представителя ведомства.

Напомним, на 12 декабря прошлого года в больницах оставались 15 пострадавших, из них 11 детей. В Москве было 13 человек.

Ранее, 22 ноября, крымский минздрав сообщил, что из больниц оккупированного Крыма выписаны последние пациенты из 25 пострадавших во время атаки на колледж. Отмечалось, что на тот момент на лечении в Москве остаются 10 человек (7 детей и 2 взрослых) и двое взрослых в Краснодаре.

Согласно официальной версии 17 октября 2018 года студент четвёртого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков подорвал взрывное устройство в столовой учебного заведения, расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой в библиотеке колледжа.

Жертвами атаки стали 20 человек, как минимум 73 пострадали. Первоначально было возбуждено уголовное дело по статье «теракт», позже его переквалифицировали на статью о массовом убийстве.
 



Ещё на эту тему:

18:39 14.01.2019
На новогодние праздники лишь 3% туристов попало в Крым через админграницу
14:15 14.01.2019
Оккупанты не могут провести лицензирование медучреждений Крыма из-за их плачевного состояния
20:01 11.01.2019
Оккупационная власть планирует пополнить бюджет за счет украинских владельцев крымской недвижимости
11:29 11.01.2019
Из-за блокады металл из Мариуполя вывозят в порты Черного моря по железной дороге
18:05 10.01.2019
Оккупанты установят 150 новых постов охраны на автостанциях и в портах Крыма
09:51 10.01.2019
Минюст России предписал исключить из коллегии крымского адвоката Эмиля Курбединова
16:31 09.01.2019
В аннексированном Крыму суд ликвидировал баптистскую церковь
15:20 09.01.2019
Оккупанты обещают к апрелю заполнить водой кислотонакопитель "Крымского титана"
09:43 09.01.2019
Справу капітана судна "Норд" суд розгляне 10 січня
19:05 08.01.2019
Условия отбывания наказания для части крымских политзаключенных станут еще хуже
10:29 08.01.2019
Оккупированные Крым и Севастополь включили в ТОП неблагоприятных регионов РФ для нового бизнеса
10:08 08.01.2019
Керченський міст на розвиток окупованого Криму не вплине, він потрібен тільки військовим - експерт
Новости
Азербайджан Азербайджан
17:37 14.01.2019
Страны ОПЕК+ проведут нефтяные переговоры в Баку
18:57 10.01.2019
В Азербайджане проходит общественная кампания в поддержку арестованного блогера
13:31 04.01.2019
Обнародован прогнозируемый объем добычи нефти на сухопутных месторождениях Азербайджана в 2019 г
16:16 14.12.2018
Агрессия России подрывает безопасность и вредит экономике стран ОЧЭС - МИД
Все новости страны
Армения Армения
13:30 14.01.2019
Президент Вірменії призначив Пашиняна прем'єр-міністром
12:15 14.01.2019
Новоизбранный парламент Армении начал свою работу
15:51 08.01.2019
Правительство Армении и "Газпром Армения" запускают новые переговоры
14:31 04.01.2019
Опубликована шкала взносов стран-участниц в бюджет ООН. Армения и Грузия - платят меньше всех
Все новости страны
Болгария Болгария
17:33 11.01.2019
Кабмин Болгарии дал "зеленый свет" переговорам с США по F-16
17:17 09.01.2019
Болгарія розпочне переговори з США про купівлю винищувачів F-16
08:27 08.01.2019
Болгарського бізнесмена обвинувачують у лобіюванні інтересів РФ
15:31 04.01.2019
Все больше россиян продают свою недвижимость в Болгарии
Все новости страны
Греция Греция
08:21 14.01.2019
Прем'єр Греції ініціює вотум довіри його урядові
18:20 11.01.2019
Угода із Македонією може знищити грецький коаліційний уряд
16:14 10.01.2019
У Греції заборонили мітингувати під час візиту Меркель до Афін
12:32 09.01.2019
Снігопад паралізував дорожній рух в Афінах / Відео
Все новости страны
Грузия Грузия
13:39 08.01.2019
Столицы Грузии и Турции свяжут регулярные авиарейсы
16:39 04.01.2019
Грузия заработала 3 млрд долларов на международном туризме
17:01 27.12.2018
Грузия, Молдова и Украина осудили военную агрессию России против Украины в Керченском проливе и Азовском море
16:33 21.12.2018
Німеччина виділить Грузії 500 тисяч євро в рамках програми НАТО
Все новости страны
Молдова Молдова
13:05 11.01.2019
США прислало самую массовую группу наблюдателей на выборы в Молдову
13:45 10.01.2019
Санкції РФ проти України "вдарили" по Молдові
11:33 09.01.2019
Украина готова предоставить "зеленый коридор" для вывода российских войск из Молдовы
11:01 30.12.2018
Кишинев и Тирасполь продлили соглашение о железнодорожном сообщении
Все новости страны
Россия Россия
19:59 14.01.2019
Берлін веде переговори з Вашингтоном щодо Nord Stream 2
18:43 11.01.2019
Грузооборот морских портов России в 2018 году вырос на 3,8%
15:07 11.01.2019
За долги Сбербанк и ВТБ могут забрать одну из крупнейших авиакомпаний России
14:41 11.01.2019
Россию окружают: В Балтийское море зашел американский эсминец
Все новости страны
Румыния Румыния
15:59 14.01.2019
Румунія призупинила закупівлю нових корветів
19:55 11.01.2019
МИД Польши и Румынии требуют срочного пересмотра газовой директивы ЕС для противодействия "Северному потоку-2"
09:42 11.01.2019
Другий за добу землетрус магнітудою 4,3 стався в Румунії
12:34 10.01.2019
В горах Румынии произошло землетрясение
Все новости страны
Турция Турция
12:36 14.01.2019
Туреччина відповіла на погрози Трампа "розорити" країну в разі наступу на сирійських курдів
10:28 14.01.2019
Трамп заявив, що Туреччину буде розорено, якщо вона атакує сирійських курдів
09:22 14.01.2019
Турция не будет медлить с операцией на востоке Сирии
19:32 11.01.2019
В Турции построят крупное оборонное предприятие
Все новости страны
Украина Украина
19:19 14.01.2019
Російські тюремники так і не вивезли Бекірова у лікарню
18:59 14.01.2019
В 2018 году морпорты увеличили грузооборот на 2%
18:39 14.01.2019
На новогодние праздники лишь 3% туристов попало в Крым через админграницу
18:18 14.01.2019
Вироки українським морякам в РФ планують винести в один день
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс