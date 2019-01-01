Азовське море почало покриватися кригою / Відео
|09:42 14.01.2019
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|Крым
У Кирилівці Запорізької області через сильні морози почало покриватися кригою Азовське море.
Про це повідомляє місцеве видання «Мелітополь», передает Главком.
«Азовське море замерзає. На відео, знятому на узбережжі Кирилівки, видно, що вода вже наполовину складається з льоду, тому хвилі ледве колишуться» - йдеться в повідомленні.
У найближчі дні в області очікується потепління і посилення вітру, тому, ймовірно, що прибережна зона незабаром очиститься від криги.
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