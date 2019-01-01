Турция не будет медлить с операцией на востоке Сирии
|09:22 14.01.2019
|0 комментариев
|Турция
Анкара не будет медлить с проведением антитеррористической операции на востоке Сирии.
Об этом заявил в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в турецком парламенте, передает Анадолу.
Комментируя решение президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии, министр отметил, что Вашингтон испытывает трудности по вопросу разрыва сотрудничества с боевиками сирийского крыла PKK – YPG.
«Столь тесные связи с террористическими структурами, в итоге и привели американцев к затруднениям в разрыве контактов с ними», - сказал Чавушоглу.
Министр сообщил, что ряд стран пытается отговорить Вашингтон от вывода войск из Сирии.
«В США также озвучиваются различные позиции по Сирии. Разные американские ведомства выступают с противоречивыми заявлениями по этому вопросу. Мы всесторонне обсуждаем с партнерами сложившуюся ситуацию. Анкара в последние дни неоднократно заявляла, что не приемлет заявления американской стороны по вопросу некоего насилия Турции в отношении курдов в Сирии», - сказал Чавушоглу.
Глава МИД Турции далее привлек внимание к ситуации в зоне деэскалации на северо-западе Сирии.
По словам главы дипломатии, у Турции нет проблем с реализацией договоренностей по Идлибу. Надеемся, что так будет и впредь, сказал министр.
Чавушоглу сообщил, что одним из приоритетов внешней политики Турции в 2019 году станет вклад в урегулирование конфликта в Йемене.
Турецкий министр также отметил, что переговоры по кипрскому урегулированию откладываются из-за предстоящих выборов в Европарламент.
Ещё на эту тему:
Наступление Турции в Сирии отложено
У Пентагоні назвали неприйнятними односторонні військові операції на північному сході Сирії
Ердоган анонсував нову військову операцію проти курдів у Сирії
США и Турция начали совместное патрулирование на севере Сирии
Турецкая армия обстреляла позиции курдов на севере Сирии
Эрдоган заявил о масштабном военном вторжении в Сирию
Турция активизировала поставки оружия в Идлиб, чтобы помочь восставшим отбить наступление армии Сирии и ее союзников
Президент Турции Эрдоган считает, что Тегеран и Москва должны прекратить гуманитарную катастрофу
Турция продолжает перебрасывать военную технику к границам Сирии
В Тегеране проходит трехсторонний саммит по вопросам Сирии