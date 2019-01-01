Турция не будет медлить с операцией на востоке Сирии

09:22 14.01.2019 0 комментариев Турция

Анкара не будет медлить с проведением антитеррористической операции на востоке Сирии.

Об этом заявил в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в турецком парламенте, передает Анадолу.

Комментируя решение президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии, министр отметил, что Вашингтон испытывает трудности по вопросу разрыва сотрудничества с боевиками сирийского крыла PKK – YPG.

«Столь тесные связи с террористическими структурами, в итоге и привели американцев к затруднениям в разрыве контактов с ними», - сказал Чавушоглу.

Министр сообщил, что ряд стран пытается отговорить Вашингтон от вывода войск из Сирии.

«В США также озвучиваются различные позиции по Сирии. Разные американские ведомства выступают с противоречивыми заявлениями по этому вопросу. Мы всесторонне обсуждаем с партнерами сложившуюся ситуацию. Анкара в последние дни неоднократно заявляла, что не приемлет заявления американской стороны по вопросу некоего насилия Турции в отношении курдов в Сирии», - сказал Чавушоглу.

Глава МИД Турции далее привлек внимание к ситуации в зоне деэскалации на северо-западе Сирии.

По словам главы дипломатии, у Турции нет проблем с реализацией договоренностей по Идлибу. Надеемся, что так будет и впредь, сказал министр.

Чавушоглу сообщил, что одним из приоритетов внешней политики Турции в 2019 году станет вклад в урегулирование конфликта в Йемене.

Турецкий министр также отметил, что переговоры по кипрскому урегулированию откладываются из-за предстоящих выборов в Европарламент.



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