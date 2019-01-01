Главнокомандующий литовской армии: В Украине сейчас идет война

08:01 14.01.2019 0 комментариев Украина

Главнокомандующий вооруженными силами Литвы Йонас Витаутас Жукас заявил, что в Украине сейчас идет война.

Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

"Это война. Там есть много погибших людей. И это действительно военные действия. Это такой сценарий. Помним, когда вошла армия России, они говорили, что это не они, и это какие-то неизвестные люди зашли. А сейчас мы видим, что это война. И дай Бог, чтобы действительно не началась настоящая война", - ответил главнокомандующий литовской армии на вопрос о реальной ситуации, которая сегодня происходит в Украине.

Также он отметил: "Кошмар (военный конфликт - УНН) можно завершить ... мы должны принять какие-то планы. И главное - это нужно не стрелять в людей. И эти люди должны забрать свое войско из Украины. Украина точно не будет изменять своей ориентации."



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