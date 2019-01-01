Главнокомандующий литовской армии: В Украине сейчас идет война
|08:01 14.01.2019
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|Украина
Главнокомандующий вооруженными силами Литвы Йонас Витаутас Жукас заявил, что в Украине сейчас идет война.
Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.
"Это война. Там есть много погибших людей. И это действительно военные действия. Это такой сценарий. Помним, когда вошла армия России, они говорили, что это не они, и это какие-то неизвестные люди зашли. А сейчас мы видим, что это война. И дай Бог, чтобы действительно не началась настоящая война", - ответил главнокомандующий литовской армии на вопрос о реальной ситуации, которая сегодня происходит в Украине.
Также он отметил: "Кошмар (военный конфликт - УНН) можно завершить ... мы должны принять какие-то планы. И главное - это нужно не стрелять в людей. И эти люди должны забрать свое войско из Украины. Украина точно не будет изменять своей ориентации."
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