Прем'єр Греції ініціює вотум довіри його урядові
|08:21 14.01.2019
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|Греция
Прем’єр-міністр Греції Алексіс Ципрас оголосив про намір винести на розгляд парламенту питання довіри його уряду.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
"Прем'єр-міністр Греції Олексій Ципрас заявив у неділю, що він оголосить голосування за довіру у своєму уряді після того, як його коаліційний союзник звільниться, залишивши його позбавленим парламентської більшості й спровокувавши можливість дострокових виборів", - йдеться у повідомленні.
Як пише видання, раніше міністр оборони Греції Панос Камменос подав у відставку на знак протесту проти угоди, що закінчилася тривалою суперечкою з Македонією щодо її назви.
"Я прийняв своє рішення і поінформував президента парламенту, що ми негайно перейдемо до процесу, визначеного конституцією, для відновлення довіри до мого уряду", - сказав Ципрас журналістам.
Очікується, що вотум довіри відбудеться не пізніше цього тижня.
При цьому видання нагадало, що Камменос, який у 2015 році створив коаліційний пакт з Ципрасом, ніколи не приховував своєї ворожості до угоди з Скоп'є, яка перейменувала крихітну балканську країну Республіка Північна Македонія. Він назвав угоду національним розпродажем.
Македонський парламент ратифікував угоду, передавши в п'ятницю поправку до конституції.
Дві країни підписали угоду про нову назву в червні минулого року, але Македонія почне використовувати її лише після того, як парламент в Афінах також схвалить цю зміну.
Нагадаємо, 11 січня парламент Македонії схвалив конституційну поправку, яка підтверджує перейменування країни у Республіку Північна Македонія.
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