Оккупанты провели масштабные учения артиллерийских подразделений на полигоне в Крыму
|09:01 14.01.2019
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|Крым
Масштабные учения артиллерийских подразделений Черноморского флота страны-оккупанта начались на полигоне аннексированного полуострова в субботу, 12 января.
В ученьях принимают участие более 300 военнослужащих и 20 единиц техники, сообщил Крыминформ со ссылкой на пресс-службу ЧФ России.
В сообщении пресс-службы говорится, что на одном из полигонов оккупированного Крыма проходят плановые мероприятия боевой подготовки артиллерийских подразделений армейского корпуса Черноморского флота в зимних условиях. Экипажи самоходных артиллерийских установок, расчеты гаубичной артиллерии и минометные подразделения отрабатывали действия по приготовлению артиллерийских установок к бою и подготовке к стрельбе, сдавали нормативы по инженерному оборудованию, маскировке и смене огневых позиций.
Как рассказали в пресс-службе, в ходе тренировок были задействованы расчеты беспилотных летательных аппаратов, которые совершенствуют свои навыки по обнаружению целей и корректировке огня, а также отрабатывают взаимодействие с расчетами различных видов артиллерии для их эффективного применения.
Всего в мероприятиях на полигоне было задействовано более 300 военнослужащих и более 20 единиц техники, в том числе самоходные артиллерийские установки САУ «Нона-С», самоходные гаубицы «Гвоздика», а также минометы «Поднос» и «Сани».
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