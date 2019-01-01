Пассажирский самолет экстренно вернулся в аэропорт Симферополя через час после взлета

08:47 14.01.2019 0 комментариев Крым

Самолет российской авиакомпании Nordwind, следовавший по маршруту Симферополь – Москва, вечером 12 января после вылета вернулся в симферопольский аэропорт.

Позже стало известно, что причиной стали неубравшиеся закрылки. Рано утром в воскресенье пассажиры вылетели в Шереметьево резервным бортом, передают Примечания.

В субботу вечером рейс №4-534 авиакомпании Nordwind после взлета из Симферополя запросил посадку в аэропорту вылета. Согласно правилам, в воздухе экипаж перед посадкой вырабатывал оставшееся топливо. Посадка была произведена в штатном режиме в 20.56 (мкс). 

Директор крымского филиала авиакомпании Nordwind Эдуард Пушненко сообщил, что причиной стали неубравшиеся закрылки.

"Пилот опытный. На табло высветилась информация, что самолет продолжать полет не готов. У лайнера не убрались закрылки, не управлялись в должном режиме. Никакой опасности это не несет, просто экипаж перестраховался", — пояснил Пушненко.

Jдин из пассажиров рейса рассказал "Вестям.Крым" о том, что происходило на борту до момента посадки.

Рано утром 13 декабря пассажиры вылетели в Шереметьево резервным бортом. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор по связям с общественностью аэропорта "Симферополь" Игорь Лаптев.

На рейс были зарегистрированы 174 пассажира. Известно, что восемь человек отказались от полета.



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