Российский омбудсмен уверяет, что у политзаключенных Клыха и Бекирова "все хорошо"

07:45 14.01.2019 0 комментариев Крым

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова узнала о состоянии здоровья незаконно удерживаемых в России и аннексированном Крыму граждан Украины Станислава Клыха и Эдема Бекирова.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает ZN,UA.

"Снова говорила с уполномоченной по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. После нашей последней беседы она узнала, в каких условиях сейчас содержится крымский татарин, инвалид первой группы Эдем Бекиров, имеющий ряд заболеваний... Кроме того, она рассказала о Станиславе Клыхе, по поводу которого я ей на днях также направила обращение", - пишет украинский омбудсмен на своей странице в Facebook.

По словам Москальковой, у больного диабетом крымскотатарского активиста Бекиров в камере СИЗО оккупированного Симферополя есть экспресс-приборы для измерения уровня сахара в крови, он также обеспечен всем необходимым.

Она также предоставила украинскому омбудсмену справку о том, что его недавно посещали представители общественной наблюдательной комиссии Крыма.

"Они сообщили о том, что Эдем Бекиров содержится в чистой камере, вместе с ним находится еще один задержанный, который "оказывает ему помощь, когда это нужно". Передачи от родных, по их словам, он получает", - добавляет Денисова.

В понедельник, 14 января, Бекирова должны отвезти в больницу для проведения необходимых медицинских исследований и оказания медицинской помощи.

Москалькова также утверждает, что получила от уполномоченного по правам человека Челябинской области информацию о состоянии здоровья политзаключенного Станислава Клыха.

"По словам Москальковой, уполномоченный по правам человека Челябинской области сообщила ей о том, что Станиславу сделали все необходимые анализы и диагноз рака, который он подозревает у себя, не подтверждается. Буду обращаться к консулу для проверки этой информации", - отмечает омбудсмен Денисова.

Остальные вопросы омбудсмены обсудят на встрече в Москве в понедельник, 14 января. "Мы договорились с Татьяной Москальковой о времени встречи и решили, что она будет конфиденциальной", - подчеркивает она.

В конце июня 2018 года адвокат Станислава Клыха сообщил об ухудшении его психического состояния, политзаключенный был переведен из колонии в областную психиатрическую больницу в Магнитогорске. После "лечения" там неизвестными препаратами украинец начал жаловаться на сильные боли в сердце, почках и ногах.

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