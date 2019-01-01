Оккупационная власть планирует пополнить бюджет за счет украинских владельцев крымской недвижимости

20:01 11.01.2019 0 комментариев Крым

10 января так называемый «глава» оккупированного Крыма Сергей Аксёнов на встрече с «главным налоговиком Крыма» Романом Наздрачёвым обговорил возможность применения ограничительных мер к иностранным гражданам, имеющим собственность на территории аннексированного полуострова, но не желающим платить налоги в «бюджет».

Об этом сообщает Флот- 2017, со ссылкой на Крыминформ.

«В этом году эта работа будет усилена. Если иностранное физическое лицо имеет собственность на территории  Крыма и получает с неё доход, оно обязано платить НДФЛ в казну Крыма», - заявил Наздрачёв.

Сергей Аксенов в качестве меры воздействия предложил отключать от тепла, электричества и воды объекты, принадлежащие нерезидентам.

«Все крымчане - граждане Российской Федерации, все, кто работает на территории – платят налоги. До 1 февраля дайте мне свои предложения. В части наложения моратория на заключение договоров ресурсоснабжающими организациями в случае, если (компания) не является налогоплательщиком на территории Республики Крым, - сказал Аксёнов, обращаясь к Наздрачёву. - Получается, что мы содержим жителей другой страны, даем им возможность зарабатывать здесь. Но правила общие для всех. Любые меры я считаю обоснованными и адекватными».



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