МИД Польши и Румынии требуют срочного пересмотра газовой директивы ЕС для противодействия "Северному потоку-2"
|19:55 11.01.2019
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|Румыния
Главы МИД Польши и Румынии Яцек Чапутович и Теодор Мелешкану в ходе совместной конференции в Бухаресте заявили о необходимости срочного пересмотра газовой директивы ЕС.
Об этом сообщает Радио Польша, передает Еспресо.
Изменения газовой директивы, предложенные Еврокомиссией осенью 2017 года, распространяют действие ограничений т.н. Третьего энергетического пакета на морские участки газопроводов на территории ЕС. Принятие этих поправок может привести к снижению рентабельности российского газопровода "Северный поток-2".
Главы МИД Польши и Румынии уверены, что пересмотр газовой директивы является ключевым для завершения проекта энергетического союза. В связи с этим глава польской дипломатии Яцек Чапутович напомнил о строительстве "Северного потока-2", отметив, что этот проект негативно влияет на газовый рынок в ЕС и подрывает европейскую солидарность.
Если изменения газовой директивы не вступят в силу до завершения строительства "Северного потока-2", российский газопровод не будет будет охвачен ограничениями Третьего энергетического пакета.
Напомним, ранее глава МИД Польши назвал антиевропейской позицию Берлина по "Северному потоку-2".
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