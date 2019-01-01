В Турции построят крупное оборонное предприятие
|19:32 11.01.2019
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|Турция
Один из лидеров турецкого автопрома - компания BMC Otomotiv построит на северо-востоке страны новое предприятие.
Церемония закладки фундамента завода, где будут производится транспортные средства военного назначения, состоится в воскресенье, 13 января в районе Карасу провинции Сакарья, сообщает Анадолу.
В мероприятии примут участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.
Новое предприятие станет одним из крупнейших инвестиционных проектов оборонной промышленности Турции последних лет.
BMC планирует производить в Сакарья колесные бронированные автомобили, гусеничные бронетранспортеры, лазерное оружие, беспилотный бронированный автомобиль, дизельное топливо прочие.
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