Один из лидеров турецкого автопрома - компания BMC Otomotiv построит на северо-востоке страны новое предприятие.

Церемония закладки фундамента завода, где будут производится транспортные средства военного назначения, состоится в воскресенье, 13 января в районе Карасу провинции Сакарья, сообщает Анадолу.

В мероприятии примут участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.

Новое предприятие станет одним из крупнейших инвестиционных проектов оборонной промышленности Турции последних лет.

BMC планирует производить в Сакарья колесные бронированные автомобили, гусеничные бронетранспортеры, лазерное оружие, беспилотный бронированный автомобиль, дизельное топливо прочие.