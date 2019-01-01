На Черноморском флоте РФ проведена тренировка по оказанию помощи аварийному кораблю
|19:07 11.01.2019
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|Крым
На Черноморском флоте РФ проведена тренировка по оказанию помощи аварийному судну и спасению экипажа.
Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, в тренировке был задействован экипаж спасательного буксирного судна «Капитан Гурьев» и водолазные специалисты отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) Новороссийской военно-морской базы, передает PortNews.
По легенде учения, судно обеспечения получило пробоину, в результате чего были затоплены несколько его отсеков.
На помощь «терпящему бедствие» судну был направлен спасательный буксир «Капитан Гурьев» с водолазами отряда ПДСС на борту.
На месте условной аварии водолазы произвели спуски под воду и провели спасательную операцию.
В ходе тренировки был задействован подводный телеуправляемый аппарат, которым оснащён «Капитан Гурьев», что позволило значительно расширить объём задач выполняемых под водой.
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