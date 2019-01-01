Грузооборот морских портов России в 2018 году вырос на 3,8%

18:43 11.01.2019 0 комментариев Россия

Грузооборот морских портов России в 2018 году составил 816,46 млн т, увеличившись на 3,8% по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года.

Об этом говорится в сообщении Росморречфлота, передает ТАСС.

При этом объем перевалки сухих грузов составил 387,34 млн т (+3,8%), наливных - 429,12 млн т (+3,9%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 92,73 млн т (+26,4%), из них объем перевалки сухих грузов составил 30,45 млн т (+4,3%), наливных грузов 62,28 млн т (+41%). Грузооборот морских портов Балтийского бассейна составил 246,32 млн т (-0,5%), из них объем перевалки сухих грузов составил 109,78 млн т (+4,5%), наливных грузов - 136,54 млн т (-4,1%).

Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна составил 272,16 млн т (+0,9%), из них объем перевалки сухих грузов составил 119,04 млн т (+0,4%), наливных грузов - 153,12 млн т (+1,3%). Грузооборот морских портов Каспийского бассейна составил 4,8 млн т (+21,6%), из них объем перевалки сухих грузов составил 2,64 млн т (-6,9%), наливных грузов - 2,16 млн т (в 1,9 раза больше).

Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна составил 200,46 млн т (+4,5%), из них объем перевалки сухих грузов составил 125,44 млн т (+6,7%), наливных грузов - 75,03 млн т (+1%).



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