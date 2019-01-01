Очільник грецького уряду Алексіс Ципрас пообіцяв провести голосування щодо вотуму недовіри кабінету міністрів.



Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters, передає Главком.



На такий крок прем’єр-міністр готовий піти у разі провалу голосування за угоду із Македонією 2018 року щодо зміни назви цієї країни.



Партія «Незалежні греки» (ANEL), яка входить до складу коаліційного уряду разом із «Сірізою», пообіцяла голосувати проти угоди із Скоп’є.



На сьогодні коаліційний уряд контролює 153 мандати в парламенті, який нараховує 300 депутатів. ANEL має 7 мандатів.



Очікується, що Алексіс Ципрас зустрінеться із лідером «Незалежних греків» Паносом Камменосом в п’ятницю для з’ясування ситуації.



Каденція нинішнього скликання парламенту Греції має закінчитися в жовтні.



Раніше повідомлялося, що у Македонії пройдуть вирішальні дебати щодо зміни назви країни з метою врегулювання десятиліть суперечностей із сусідньою Грецією.



